iOS 16 ile Birlikte Bağlı Olduğunuz Wi-Fi Şifresini Görebileceksiniz

Apple, iOS 16'yla birlikte bağlı olduğunuz Wi-Fi'nin şifresini görme özelliğini ekliyor. MacRumors, iOS 16 geliştirici önizlemesinin bir Wi-Fi şifresini görüntüleme ve hatta arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak üzere kopyalamak için bir seçenek içerdiğini bildiriyor. Saklanan bir şifreyi görmek için Face ID, Touch ID veya bir şifre ile kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor ve ardından Wi-Fi şifresini kopyalamak için bir seçeneğiniz oluyor.

Bir aile üyesi veya arkadaşınız size ziyarete geldiğinde veya herhangi bir yerde mobil verinizi paylaşırken mevcut Wi-Fi şifresini başkalarıyla paylaşmanın ne denli güç olduğunu bilirsiniz. Telefonunuz ağa bağlı olsa bile ya modemin arkasındaki şifreye ya da şifreyi yazdığınız senelerdir katlı duran kâğıdı bulmanız gerekir. Neyse ki iOS 16 ile birlikte bu zorlu günler artık tarihe karışıyor.

iOS 16 ile Birlikte Wi-Fi Şifrelerini Tek Tuşla Paylaşmak Mümkün Olacak

Ağınıza bağlanmaya çalışan kişinin aynı zamanda bir iPhone, iPad veya Mac'i olduğu sürece, Wi-Fi parola paylaşımı iOS'ta uzun süredir otomatik ve kolay olsa bu değişiklikle birlikte iOS 16'ya sahip her cihaz, mevcut bağlı olduğu Wi-Fi'nin şifresini tek bir tuşla kopyalayıp gönderebilecek. Bu da nispeten daha zor ve karmaşık şifreleri tercih eden kullanıcılara ekstra kolaylık sağlayacak.

Apple şu anda bu ve daha birçok özelliği ve yeniliği içeren iOS 16'yı test ediyor ve Temmuz ayında halka açık bir beta sürümü geliyor. Siz de iOS 16'nın tüm özelliklerini merak ediyorsanız aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Peki ya siz iOS 16'da Wi-Fi şifrelerini bu kadar kolay görüntüleyip, kopyalayabilme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten yaşam kalitesini iyileştirecek türden bir özellik mi yoksa güvenlik noktasında daha fazla zaafiyete yol açabilecek bir yenilik mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.