iOS 16.2 Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler

Apple için 2022'nin son büyük güncellemesi olarak görülen iOS 16.2 yayınlandı. iOS 16.2 ile birlikte iPhone tarafına kullanıcı deneyimini geliştiren bazı yeni özellikler eklendi.

Yaklaşık olarak iki aydır beta testlerine tabi tutulan iOS 16.2, 14 Aralık tarihi itibarıyla indirilebilir durumda. Yeni güncellemede Apple Music üzerinde karaoke imkanı ve Always on Display için geliştirmeler yer alıyor.

iOS 16.2 Yenilikleri

Her geçen yazılım güncellemesinde kullanıcı deneyimine ve güvenliğe daha fazla yatırım yapan Apple, iOS 16.2 ile birlikte daha gelişmiş bir veri koruma sistemi vadediyor.

İşte tüm iOS 16.2 yenilikleri:

Karaoke yapmaya imkan tanıyan Apple Music Sing

Çoklu çalışma ve cihazlar arası geçişi kolaylaştıran Freeform geliştirmeleri

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Always on Display modunda duvar kağıdını ve bildirimleri gizleme seçeneği

Game Center geliştirmeleri ile FaceTime aramasında SharePlay ile birlikte oyun oynama desteği

Apple Home uygulamasında iyileştirmeler

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