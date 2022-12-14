iOS 16.2 Yayınlandı: İşte Tüm Yenilikler
Bir süredir beklenen iOS 16.2 sürümü yayınlandı. Apple kullanıcılarını önemli değişikler bekliyor.
Apple için 2022'nin son büyük güncellemesi olarak görülen iOS 16.2 yayınlandı. iOS 16.2 ile birlikte iPhone tarafına kullanıcı deneyimini geliştiren bazı yeni özellikler eklendi.
Yaklaşık olarak iki aydır beta testlerine tabi tutulan iOS 16.2, 14 Aralık tarihi itibarıyla indirilebilir durumda. Yeni güncellemede Apple Music üzerinde karaoke imkanı ve Always on Display için geliştirmeler yer alıyor.
iOS 16.2 Yenilikleri
Her geçen yazılım güncellemesinde kullanıcı deneyimine ve güvenliğe daha fazla yatırım yapan Apple, iOS 16.2 ile birlikte daha gelişmiş bir veri koruma sistemi vadediyor.
İşte tüm iOS 16.2 yenilikleri:
- Karaoke yapmaya imkan tanıyan Apple Music Sing
- Çoklu çalışma ve cihazlar arası geçişi kolaylaştıran Freeform geliştirmeleri
- iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Always on Display modunda duvar kağıdını ve bildirimleri gizleme seçeneği
- Game Center geliştirmeleri ile FaceTime aramasında SharePlay ile birlikte oyun oynama desteği
- Apple Home uygulamasında iyileştirmeler
iOS 16.2 Güncellemesi Alan Cihazlar
- iPhone 8 ve 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS, XS Max ve XR
- iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max
- iPhone SE 2020, SE 2022
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max
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