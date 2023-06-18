iOS 17 Beş Yeni Apple Music Özelliği ile Geliyor

Apple, iOS 17'e getireceği yeni özellikler ile müzik uygulamasını bir üst seviyeye taşımayı planlıyor. Güncellemeleri birçok kez test eden şirket getireceği yeni özelliklerin kullanıcı üzerindeki etkisini merak ediyor.

1.Crossfade

Birçok müzik uygulamasında bulunan bu geçiş özelliği şimdi de Apple Music’te. Gelen bu özellik ile birlikte oynatma listesinizde yer alan şarkılar arasında yumuşak geçişler yaparak kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz.

2. Ortak Çalma Listeleri

En çok beklenilen özelliklerden biri olan ortak çalma listeleri Apple Music, takipçilerini heyecanlandıracak. Kullanıcılar uygulama üzerinden arkadaşlarıyla birlikte ortak çalma listeleri oluşturabilecek. Listeye şarkıyı ekleyen kişinin profil resmi parçanın yanında gözükecek ve diğer kullanıcılar emoji ile tepki verebilecek.

3. Karaoke İçin Kamera Desteği

Apple Music’te var olan Karaoke sekmesine gelen bu yeni özellik ile birlikte artık şarkı söylerken kendinizi izleyebileceksiniz. Süreklilik Kamerası adını verilen bu eklenti karaoke deneyiminizi daha anlamlı kılacak.

5. Yenilenmiş Kullanıcı Arayüzü

Telefon uygulamalarında kullanıcılar için dikkat edilen ilk nokta olan arayüz Apple Music’in bu değişikliklerde en çok önemsediği noktalardan bir tanesi. Önceki versiyonlarında küçük ekran şeklinde yer alan animasyon resimleri artık tam ekran olarak sunulacak. Apple, uygulama geri dönüşlerinde sıkça yer alan yazı büyüklüğü içinde okunaklı bir yazı tipine geçiş yaparak şarkı isimlerinin daha rahat okunmasını sağlayacak.

4. CarPlay İçin SharePlay

iOS 17’de gelen bu özellik arabadayken işinize yaracak. CarPlay özelliği ile dinlediğiniz müzik SharePlay eklentisi sayesinde araçta bulunan diğer kişiler tarafından değiştirilebilecek.