iOS 17 ile Daha Hızlı Dokunsal Geri Bildirim Geliyor!

Çarşamba günü geliştiricilere sunulan ikinci iOS 17 Beta sürümü, iPhone kullanıcılarının telefonun dokunsal geri bildirimini iOS 16'ya kıyasla daha hızlı hissetmelerini sağlayacak yeni bir ayar içeriyor.

Dokunsal Geri Bildirim bir Erişilebilirlik özelliği olarak kabul ediliyor, bu da ayarların Ayarlar > Erişilebilirlik > Dokunma > Dokunsal Geri Bildirim bölümüne gidilerek bulunabileceği anlamına geliyor. Bu noktada şimdiye kadar hızlı ve yavaş olarak iki farklı seçenek bulunuyordu.

Yeni "Hızlı Seçeneği, iOS 16'dan Daha Hızlı

MacRumors'a göre en son iOS 17 Beta sürümü üçüncü bir ayar ekliyor, böylece seçenekler Hızlı, Varsayılan ve Yavaş oluyor. Yeni Varsayılan ayarı, iOS 16'daki Hızlı ayarına eş değer. iOS 17 Beta'da Hızlı ayarını seçmek, iOS 16'daki aynı ayara kıyasla dokunsal geri bildirim için daha da hızlı bir süre sağlıyor, bu da eylemlerin daha hızlı gerçekleştiği anlamına gelir.

Süre hızını ister iOS 16'da ister iOS 17 Beta'da değiştirin, "Dokunma Süresi Testi" başlığı altına uzun basarak seçtiğiniz dokunsal hızın süresini test edebilirsiniz.

Elbette, bir Beta sırasında yapılan bazı değişiklikler, yazılımın son sürümüne ulaşmadan önce test edilir ve tamamen kaldırılabilir. Dolayısıyla Apple'ın iOS 17'nin son sürümünde yeni daha hızlı dokunsal süre hızını koruyacağının garantisi yok.