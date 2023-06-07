iOS 17 ile Birlikte Podcastler Uygulamasının Arayüzü Yenileniyor

Tamamen yeni bir arayüze sahip olan watchOS 10'un aksine iOS 17, iOS'un önceki sürümleriyle aynı tasarım dilini koruyor ancak büyük değişiklikler olmasa bile Apple, önemli bir yerel uygulamanın arayüzünü biraz olsa da yenilemiş gibi görünüyor.

Podcastler uygulamasının arayüz güncellemesiyle birlikte uygulama yeni bir "Şu An Çalınan" ekranının yanı sıra daha fazla arama filtresi ve daha iyi bir kullanıcı deneyimine sahip.

iOS 17 Apple Podcastler Uygulamasındaki Yenilikler

iOS 17 ve iPadOS 17'deki yeni Apple Podcastler tasarımı için tam olarak yeni diyemeyebiliriz. Esasında Apple geçen yıl iOS 16 ile Apple Müzik uygulamasının Şu An Çalınan ekranını güncellerken, Apple Podcastler eski arayüzünde kalmıştı.

Ancak iOS 17 ile Apple, Apple Müzik'te zaten var olan arayüzün aynısını Apple Podcastler'e getiriyor ve bu da uygulamanın daha modern ve yenilikçi hissettirmesini sağlıyor. Şu An Çalınan ekranında beyaz ya da gri bir arka plan yerine podcast kapak resminin bulanık bir versiyonu gösteriliyor. Ses seviyesi ve oynatma seçenekleri de Müzik uygulamasında bulunan aynı stile sahip

Podcastler için bölüm listesi artık çok daha güzel görünüyor ve bir sonraki bölüme ne kadar kaldığını ve her birinin uzunluğunu gösteriyor.

Şimdi Dinle sekmesi de güncellendi. Değişiklikler oldukça ufak ancak artık her podcast, podcast kapak resmi ile aynı renk arka plana sahip bir kartta gösteriliyor. Aynı zamanda kullanıcılar artık arama sonuçlarını En İyi Sonuçlar, Şovlar, Bölümler ve Kanallara göre filtreleyebiliyor. Bu değişiklikler iPadOS 17 ve macOS Sonoma ile de kullanılabilecek.