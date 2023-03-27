iOS 17 Beklenenden Daha Büyük Yeniliklerle Geliyor

En yeni iPhone işletim sistemi iOS 16, özelleştirilebilir kilit ekranı, canlı etkinlikler, CAPTCHA'ları atlama ve iMessage'ları geri alma ve düzenleme özelliği gibi birçok yeni özellik ve görsel değişiklik sundu ancak oldukça hatalı bir sürümdü ve Apple sorunları gidermek için birkaç düzeltme yayınlamak zorunda kaldı. Apple'ın söylentilere göre karma gerçeklik başlığının xrOS işletim sistemine odaklanmasıyla birlikte bu durumun iOS 17'yi olumsuz etkilemesi bekleniyordu ancak şimdi bir sonraki iOS sürümünün sanıldığının aksine bir kararlılık güncellemesinden daha fazlası olacağı görülüyor.

Ocak ayında Bloomberg'den Mark Gurman, kod adı "Dawn" olan iOS 17'nin başlangıçta planlanandan daha az büyük değişikliğe sahip olacağını söylemişti. Pazar bülteninin son sayısında, saygın gazeteci iOS 17'nin sadece hataları gidermeye ve performansı artırmaya odaklanmayacağını söylüyor. İddia ettiğine göre Apple stratejisini değiştirdi ve iOS 17'nin birkaç yeni özelliğe sahip olması bekleniyor.

"Asıl amaç iOS 16'da yaşanan sorunlardan kaçınmaktı ancak geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında strateji değişti. Artık iOS 17 sürümünün, geçen yılki yenilenmiş kilit ekranı gibi önemli bir iyileştirme içermese bile, birkaç "sahip olunması güzel" özellikle gelmesi bekleniyor."

iOS 17 ile Ne Gibi Yenilikler Göreceğiz?

Elbette bu iOS 16 kadar büyük bir güncelleme olacağı anlamını taşımıyor ancak kullanıcıların talep ettiği birçok özelliği içerebilir. Gurman özelliklerle ilgili ayrıntılara girmedi ancak her zaman olduğu gibi bir dizi söylenti ortaya çıkmaya başladı.

Her şeyden önce iOS 17'nin yandan yüklemeye izin vermesi kuvvetle muhtemel, yani uygulama indirmeleri için App Store'a bağımlı kalma devri sona erecek. Bunun dışında Apple, iMessage'ı yeni bir ana sayfa, sohbet odaları, video klipler ve AR sohbet özellikleriyle yenileyebilir.

iOS 17 muhtemelen 5 Haziran'da gerçekleşecek olan bir sonraki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda duyurulacak ve destekleyen iPhone'lara (muhtemelen iPhone XS ve sonraki modeller) Eylül ayı ortalarında sunulacak.