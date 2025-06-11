Samsung'dan Apple'a iOS 26 İğnesi: "Güzelmiş, Nedense Tanıdık Geldi"

Apple, geçtiğimiz günlerde tanıttığı "Liquid Glass" tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Öte yandan, ezeli rakibi Samsung, iOS 26'yı gördü ama alkışlamadı. Hatta yaptığı gövde gösterisinde, Apple'ın bu tasarımı bizzat kendilerinden "ödünç aldığını" iddia etti.

İki şirket arasındaki rekabeti daha da körükleyecek açıklamalar, sosyal medyada viral oldu. Apple'ın özellikle yapay zeka yarışından geri kalmasını fırsat bilen Samsung, Galaxy AI ile resmen hava attı.

Windows Aero mu, Samsung Arayüzü mü?

Apple'ın camdan tasarımı bazı kullanıcılar tarafından Windows Vista'nın Aero temasına benzetildi. Ancak Samsung, o kullanıcılarla aynı fikirde değildi. iOS 26 "cam gibi" olsa da Samsung, bu camın başka vitrinlerden ödünç alındığını düşünüyor.

Samsung Mobile US resmi X hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

"Kişiselleştirilebilir uygulamalar? Yüzen çubuklar? O cam gibi arayüz? Tanıdık geldi."

"Gerçek zamanlı çeviri mi? Günaydın... Biz bunu bir süredir yapıyoruz..."

"Saatinize yapay zeka mı eklediniz? Çok şeker. Bizim saatlerimiz sizin pek umursamadığınız anıları bile fark edebiliyor."

WWDC 2025'te En Az Siri ve AI Konuşuldu

Google ve Samsung'un yapay zeka alanında attığı hızlı adımlar, Apple'ı tempo artırmaya itmiş olsa da, halen bu şirketlerin epey gerisinde kalıyor. En azından Samsung, bu durumu "geri kalmak" olarak nitelendirmekten çekinmiyor. Öte yandan Apple'a göre bu yavaşlığın sebebi yalnızca "temkinli" davranıyor olmaları.

Apple'ın iOS 26'yı tanıttığı WWDC 2025 etkinliğinde Siri ve yapay zeka konularına şöyle bir giriş yapıldı, ancak iki konu hakkında da fazla söz söylenmedi.

Siz ne dersiniz; iOS 26 ve macOS 26 ile birlikte gelen "Liquid Glass" tasarımı sizce özgün mü, yoksa başka bir şirketten esinlenilmiş mi? Yorumlarda tartışalım.