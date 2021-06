18 Yaşındaki Geliştirici iOS 4 Uygulaması Geliştirdi (Video)

18 yaşındaki bir yazılım geliştiricisi, iOS 4 uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, Apple'ın işletim sisteminin bir zamanlar oldukça yaygın kullanılan sürümünü modern iPhone'lara getiriyor. Geliştiricinin OldOS olarak adlandırdığı uygulamanın kaynak kodu da GitHub'da paylaşıldı.

Uzun bir süredir iPhone kullanıyorsanız, nostalji yapmaktan hoşlanıyorsanız ve hiçbir zaman iOS işletim sisteminden başka bir işletim sistemi kullanmayı düşünmediyseniz bu uygulama hoşunuza gidebilir.

iOS 4 işletim sistemini bir uygulama olarak yeniden kullanma fırsatı sunmak isteyen 18 yaşındaki geliştirici, modern iPhone kullanıcılarını nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Geliştiricinin kullanıma sunduğu uygulama sayesinde 10 yaşındaki işletim sistemini kullandığınız ilk günlere geri dönme fırsatından yararlanabilirsiniz.

OldOS olarak isimlendirilen uygulama yakın bir zamanda Zane (zzaneship) isimli genç bir yazılım geliştirici tarafından kullanıma sunuldu. SwiftUI ile tamamen yeniden oluşturulan işletim sistemi, Zane'in paylaştığı tweette duyuruldu.

Geliştiricinin paylaştığı tweette iOS 4'ü modern cihazlara getiren uygulamayı tanıtan 45 saniyelik bir video da yer aldı. Bu kısa videoyu aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Today is Launch Day 🚀



Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.



* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM