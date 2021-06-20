18 Yaşındaki Geliştirici iOS 4 Uygulaması Geliştirdi (Video)

18 yaşındaki bir yazılım geliştiricisi, iOS 4 uygulaması geliştirdi. Bu uygulama, Apple'ın işletim sisteminin bir zamanlar oldukça yaygın kullanılan sürümünü modern iPhone'lara getiriyor. Geliştiricinin OldOS olarak adlandırdığı uygulamanın kaynak kodu da GitHub'da paylaşıldı.

Uzun bir süredir iPhone kullanıyorsanız, nostalji yapmaktan hoşlanıyorsanız ve hiçbir zaman iOS işletim sisteminden başka bir işletim sistemi kullanmayı düşünmediyseniz bu uygulama hoşunuza gidebilir.

iOS 4 Uygulaması Modern iPhone'larda Nasıl Görünüyor?

iOS 4 işletim sistemini bir uygulama olarak yeniden kullanma fırsatı sunmak isteyen 18 yaşındaki geliştirici, modern iPhone kullanıcılarını nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Geliştiricinin kullanıma sunduğu uygulama sayesinde 10 yaşındaki işletim sistemini kullandığınız ilk günlere geri dönme fırsatından yararlanabilirsiniz.

OldOS olarak isimlendirilen uygulama yakın bir zamanda Zane (zzaneship) isimli genç bir yazılım geliştirici tarafından kullanıma sunuldu. SwiftUI ile tamamen yeniden oluşturulan işletim sistemi, Zane'in paylaştığı tweette duyuruldu.

Geliştiricinin paylaştığı tweette iOS 4'ü modern cihazlara getiren uygulamayı tanıtan 45 saniyelik bir video da yer aldı. Bu kısa videoyu aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

Today is Launch Day 🚀



Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI.



* 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM — Zane (@zzanehip) June 9, 2021

Geliştirici, uygulamanın mümkün olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde geliştirildiğini ve işlevsellik açısından herhangi bir kusurunun olmadığını belirtiyor. Zane, eski işletim sistemini modern iPhone'lara getiren uygulamanın geliştirilmesi, düzenlenmesi ya da diğer geliştiricilere ilham olması açısından kaynak kodlarını GitHub üzerinden paylaştı. Kaynak sayfasına giderek uygulamanın kodlarına ulaşabilir, düzenleme yapabilir, proje sayesinde ilham alabilirsiniz.

iOS kullanıcılarına göre OldOS'un en iyi yanı, kullanıcıların özlediği eski kullanıcı arayüzünü kullanıcılarla buluşturması oldu. Bununla beraber eskiden ana sayfaya dönmek için kullanılan butonun olması da kullanıcıların duygulanmasını sağladı. iOS 4'ün kullanıcı arayüzünü seven kullanıcılardansanız cihazınızda OldOS'u kullanmak sizi mutlu edebilir.

Uygulama şu anda büyük bir çoğunlukla uygulamaların yayımlanmamış beta sürümlerini paylaşmak için kullanılan TestFlight hizmetinde mevcuttur fakat beta programının şimdilik kapalı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun ne zaman açılacağını öğrenmek için Apple'ın "TestFlight" sayfasını takip edebilirsiniz. Bu sayfada programın açık mı yoksa kapalı mı olduğunun bilgisi yer alacaktır.

Siz uygulama ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Uygulamayla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.