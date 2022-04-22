iOS, Android Karşısında Pazar Payını Artırmaya Devam Ediyor

Android, birçok farklı cihazda mevcut olduğu için şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyanın en popüler mobil işletim sistemi konumunda. Bununla birlikte StockApps'ten gelen veriler, iOS'un son yıllarda Android'in pazar payının bir kısmını aldığını gösteriyor. Tabii Google'ın platformu hâlâ pazara büyük ölçüde hâkim.

Temmuz 2018 itibarıyla Android, küresel mobil işletim sistemi pazar payının %77,32'sine hâkimdi ancak dört yıl sonra bu sayı %69,74'e düştü. Aynı zamanda küresel çapta insanların iOS'u benimsemesi aynı dönemde %19,4'ten %25,49'a yükseldi ve dört yılda %6'lık bir büyüme elde etti.

Bu rakamların arkasındaki nedenler belirsiz olsa da Apple, iPhone SE ve giriş seviyesi iPad gibi ürünlerle daha fazla tüketiciye ulaşmak için ürün yelpazesini genişletmeye çalışıyor. Tabii bu, pazar payında Android'i geçebilmesine yardımcı olmayacak.

Uzmanlar iOS'un Android'i Geçebileceğine İnanmıyor

Finans uzmanı Edith Reads'in belirttiği gibi Android açık kaynak yapısı nedeniyle hâlâ avantaja sahip. iOS yalnızca Apple cihazlarda kullanılabiliyor olsa da yalnızca akıllı telefonlar ve tabletler değil, Android çalıştıran birçok cihaz var. Elektronik cihazların fiyatı, Android'in zirvede kalmasının bir başka nedeni.

StockApps'in araştırması, Güney Amerika ve Afrika gibi bölgelerde Apple ürünlerinin rakiplerine kıyasla çok daha pahalı olması nedeniyle Android'in yerel pazara büyük ölçüde hâkim olduğunu belirtiyor. Güney Amerika'da mobil cihazların yalnızca %10'u iOS çalıştırırken, Apple'ın işletim sistemi Kuzey Amerika'daki pazar payının yarısından fazlasına sahip.

Sonuçlar her ne olursa olsun Apple'ın daha fazla müşteri kazanmak için daha ucuz cihazlar sunma stratejisi iyi sonuçlar veriyor ve şirketin ürün yelpazesine birkaç giriş seviyesi cihaz eklemeye devam etmesi muhtemel görünüyor.