iOS Güncellemeleri Eski Cihazları Yavaşlatmıyor!

Her iOS güncellemesinde tüm kullanıcılar tek yürek, akıllarda aynı soru: “Güncellemeyi yapsam telefonum yavaşlar mı?”

Apple da aynı sorudan bıkmış olacak ki belgelerle açıklamış durumu. Bahsettiklerine göre asla ama asla (!) güncelleme sonrası cihazların performanslarında düşme olmuyor! İşte teknoloji devinin güncellemeler sonrası cihazlarındaki performans değişikliğini kanıtlamak adına yayınladığı 18 aylık testin sonuçları:

Özellikle iPhone 5S'den başladım testlere çünkü malum uçuruma en yakın cihaz grubunu onlar oluşturuyor. Apple, iOS 11 boyunca bu cihaza destek vermeye devam edeceğine söz vermiş olsa da kullanıcılar haklı olarak telaşta. Ama gördüğünüz üzere telaş edecek bir durum söz konusu değil (!) çünkü telefonunuzu Apple kasıtlı olarak yavaşlatmıyor. Yok yok editöre yüklenmeyin hemen cihazlarınızdaki yavaşlamayı tabi ki siz uydurmuyorsunuz, ancak ben Futuremark isimli araştırma şirketinin yalancısıyım sevgili okurlar, kendileri güncellemelerin buna sebep olmadığında ısrarcılar. 18 aylık test sonuçları da ısrarlarına destek olur nitelikte.

Neyse gelelim diğer cihazlardaki güncellemeye bağlı performans değişikliklerine:

Burada da göreceğiniz gibi yine güncelleme cihazlarda yavaşlamaya değil aksine hızlanmaya sebep oluyor. Tabi ki bir tarafınızdan uydurmuyorsunuz sevgili okurlar, ben de Apple kullanıcısıyım ve aynı sorundan muzdaribim. Her güncelleme bir korku bir telaş, ne olacak bu iPhone kullanıcılarının hali?