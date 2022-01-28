iOS 15.4 Güncellemesiyle iPhone’lara Face ID Maske Desteği Geliyor!

Apple’ın son yıllarda çıkardığı iPhone modelleri parmak izi okuması olmadan sadece Face ID teknolojisi ile geliyor. Parmak izi sisteminin kaldırılarak Face ID teknolojisine geçiş, özellikle pandemi döneminde kullanıcıları bir hayli zorluyordu. Maske gibi yüzün büyük bir kısmını kapatan bir ürün, Face ID okumasında hatalara neden oluyordu. Bu yüzden büyük eleştiri alan Apple, sonunda getirdiği yeni güncellemeyle Face ID maske desteğini kullanıma sunuyor.

Eski Face ID’ye Göre Daha Az Güvenli

Apple’ın Face ID teknolojisine pandemi döneminin başından bu yana maske desteği vermemesi, kullanıcıların sadece Face ID desteğine sahip olan cihazlar yerine hem yüz tanıma hem de parmak izi seçeneği sunan Android işletim sistemine sahip cihazlara yönelmesine neden oldu. Apple’ın iPhone 14 serisi ile Face ID’nin yanında Touch ID ile parmak izi okuma teknolojisine yer vereceği söylentiler arasında yer alsa da, Face ID teknolojisi halen birçok tartışmaya konu oluyor.

iOS 15.4’ün ilk betasında keşfedilen yeni özellik bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar maske takarken de Face ID teknolojisinden yararlanabilecek ve kolayca cihaz kilitlerini açabilecekler.

Ancak Apple, bu yeni gelen Face ID teknolojisinin diğer teknolojiye göre daha az güvenli olduğu yönünde. Maske ile yüz tanımada büyük oranda göz çevresindeki karakteristik çizgiler kullanılacağı için bu tanıma sisteminin, tam yüz tanımaya göre daha az güvenli olduğu söyleniyor.

Apple tarafından yapılan diğer bir uyarı ise bu maske ile yüz tanıma sisteminin düzenli olarak kullanılan numaralı gözlükler takılıyken çalışacağı, ancak güneş gözlüklerinin sistemin çalışmasını engellediği belirtildi.