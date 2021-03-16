Apple, iOS Güvenlik Güncellemeleri İçin Kritik Bir Karar Alabilir

iOS 14.5 beta sürümünde yer alan bir kod, Apple'ın iOS güvenlik güncellemeleri için kritik bir karar alma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Teknoloji devinin alacağı düşünülen karar, iOS kullanıcılarının güvenlikle alakalı güncellemeleri işletim sisteminin güncellemelerinden ayrı olarak indirmesine olanak tanıyabilir.

iOS Güvenlik Güncellemeleri İsteğe Bağlı Hale Gelebilir

iOS 14.5 beta sürümünde keşfedilen kod, iOS kullanıcılarına Apple'ın politika değişikliği hakkında birtakım ipuçları verdi. Şirket, kullanıcıların güvenlik yamalarını işletim sisteminin zorunlu güncellemelerinden ayrı olarak indirmelerine olanak tanıyan büyük bir politika değişikliği yapmayı planlıyor olabilir.

Pazartesi günü 9to5Mac'in keşfettiği kodlar, eski işletim sistemini çalıştıran kullanıcıların işletim sistemini en son iOS sürümüne yükseltmeden cihazını güvenli ve güncel tutmalarına olanak tanıyabileceğini gösteriyor. Örneğin iOS 13 çalıştıran eski bir iPhone sahibi, yeni iOS 14 sürümü ile yayımlanmış güvenlik güncellemelerini cihazına indirebilir ve bunu yapmak için işletim sistemini iOS 14'e yükseltmek zorunda kalmayabilir.

iPhone ve iPad sahiplerinin bazıları, yeni yazılımın cihazın genel performansını etkileyebileceğinden veya aşırı şarj tüketimine neden olabileceğinden korktuğu için eski akıllı telefonlarının işletim sistemini yükseltmekten çekinip kaçınabiliyor. Bazı kullanıcılar da eski işletim sistemlerinin özelliklerini kullanmaya devam etmek için yeni işletim sistemlerine geçmek istemeyebiliyor.

Şirket güvenlik yamalarını yeni işletim sürümleri ile sunduğundan eski sürümde kalan kişiler de güvenlik açısından büyük bir tehlikenin altında kalıyor. Apple, iOS kullanıcılarının beklediği kararı alırsa işletim sisteminizi güncellememenizin nedeni ne olursa olsun, yeni işletim sistemine geçmeseniz bile iPhone'unuzu veya iPad'inizi güncel tutabilirsiniz.

iOS güvenlik yamalarını MacOS'taki yönteme benzer bir şekilde yayımlamak, Apple'ın eski ve güncel olmayan akıllı telefonlarını bekleyen büyük ve yıkıcı tehditleri de ortadan kaldırabilir. Şirketin kullanıcılara bu olanağı tanıyıp tanımayacağı veya bu olanağı kullanıcılara ne zaman tanıyacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Peki, siz şirketin alması yüksek ihtimal olan bu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone ve iPad sahiplerine ne gibi faydaları dokunabilir? Beklenen karara dair bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve bizi takip eden diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.