iOS Platformlarındaki Google Chrome'a Önemli Yenilikler Geldi

Google, tarayıcı güncellemelerinin bir parçası olarak bugün yaptığı duyuruda, potansiyel olarak tehlikeli sitelerden korumaya yardımcı olmak için web sitesi URL'lerini Google ile paylaşmayı teklif eden Chrome özelliği olan Gelişmiş Güvenli Tarama'nın iOS için Google Chrome tarayıcısına geldiğini duyurdu. Bu özellik daha önce Chrome'un Android ve masaüstü sürümlerinde mevcuttu ancak şimdi Google, bir sonraki iOS sürümüyle iPhone ve iPad'e geleceğini söylüyor.

Google, güvenlik yükseltmesinin yanı sıra iOS'ta tarayıcının yerleşik çeviri özelliğini de geliştirdiğini söylüyor. Güncellenmiş bir dil tanımlama modeli, anlamanız için otomatik olarak çevrilmesi gereken farklı bir dilde bir siteyi ziyaret ettiğinizde daha doğru bir sonuçlar sağlayacak.

Kullanıcı Arayüzünde de Önemli Değişiklikler Mevcut

Ayrıca bazı kullanıcı arayüzü değişiklikleri de var. Tarayıcının adres çubuğuna yazarak (veya konuşarak) göz atma verilerini temizleme veya gizli bir sekme açma gibi seçeneklere erişmenizi sağlayan özellik olan Chrome İşlemleri, daha önce masaüstü ve Android'de kullanıma sunulduktan sonra iOS'ta da kullanıma sunuluyor.

Chrome'un başlangıç ​​sayfası, uygulamayı bir süredir açmadıysanız son sekmeleri göstermenin yanı sıra yeni bir arama başlatmaya veya sık ziyaret edilen sitelere erişmeye öncelik verecek şekilde güncelleniyor. Chrome'un ayarlar menüsü de daha taranabilir hâle getirmek ve en sık erişilen seçeneklerini vurgulamak için yenileniyor.

Son olarak Google, Chrome'un kayıtlı şifrelerinizi yalnızca tarayıcıda değil, iOS'taki herhangi bir uygulamada otomatik olarak girilmesinin mümkün olduğunu da hatırlatıyor. Özelliğin geçen yılın Ekim ayından beri yayında olduğu görülüyor ve nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar bu Google destek sayfasında bulunabilir.