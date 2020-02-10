iOS / iPadOS 13.4 Public Beta Yayınlandı, İşte Gelen Yenilikler

Apple, iOS ve iPadOS 13.4’ün ilk herkese açık betasını yayınladı. İşte iOS 13.4 public beta ile gelen yenilikler

iOS 13.4 güncellemesi geçtiğimiz günlerde geliştiricilere sunulmuştu. Yeni Mail araç çubuğu, iCloud klasör paylaşımı, dokuz yeni Memoji/Animoji, platformlar arası satın alma, CarKey ve daha birçok keşfedilebilecek yenilik ve iyileştirmelerle gelen iOS 13.4/iPadOS 13.4’ün ilk betası herkese açıldı. Apple’ın beta testi programına kaydolan (ücretsiz) tüm kullanıcılar beta profilini yükledikten sonra Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek iOS/iPadOS 13.4 betası indirip yükleyebiliyor.

iOS ve iPadOS 13.4 birkaç faydalı ve dikkat çekici yeni özellik ve değişiklikler getiriyor. E-postaların yanlışlıkla silinmesini zorlaştırmak için yanıtla butonunu sil butonundan ayıran yeni bir Mail araç çubuğu var. Kestirmeler uygulamasında yeni bir “Shazamla” kısayolu var ve aramalar ve üçüncü parti gezinme uygulamaları için CarPlay kontrollerinde bazı değişiklikler yapıldı. Güncelleme, uzun zamandır beklenen iOS 13 özelliği iCloud Klasör Paylaşımı desteğini getiriyor. iCloud Klasör Paylaşımı iCloud Drive dosyalarının diğer kişilerle paylaşılmasına imkan veriyor, klasörleri birden fazla kullanıcıya erişilebilir hale getiriyor. Emoji olarak kullanılabilecek yeni Memoji/Animojiler ekleyen güncelleme, konum servislerinde ufak değişiklikler sunuyor.

iOS 13.4/iPadOS 13.4 ile evrensel uygulama satın alımları desteği eklendi. Geliştiriciler iOS, tvOS, macOS, tüm platformlar için ayrı uygulama geliştirmek zorunda kalmayacak, kullanıcılar da tek bir satın alımla uygulamayı tüm platformlarda kullanabilecek. Apple Watch ve iPhone’ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğini getiren güncelleme, iPad’lere özel olarak Fotoğraflar uygulamasında yeni klavye kısayolları sunuyor.