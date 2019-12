iOS Live Photos, Twitter’da Artık GIF Olarak Paylaşılabiliyor

Live Photos (Canlı Fotoğraflar) özelliği, Apple’ın iOS’ta sunduğu kendine has bir kamera özelliğidir ve fotoğraflarınızın Harry Potter’daki canlı fotoğraflar gibi görünmesini sağlar.

Ancak şimdiye kadar canlı fotoğraflarınızdan birini Twitter’da paylaşmayı denediğinizde, fotoğrafın özelliğini kaybederek sıradan bir fotoğraf olarak paylaşıldığını görüyordunuz. Platformda bu canlı fotoğrafı bir GIF’e dönüştürmek ve bunu yeni bir GIF olarak paylaşabilmek için başka uygulamalar da kullanmanız gerekiyordu. Bu durum sizi hem fazladan uğraştırıyor hem de zaman kaybına neden oluyordu.

Neyse ki Twitter’ın yaptığı yeni bir duyuru ile bu sorunun artık tamamen ortadan kalktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Twitter, bundan böyle platformda Live Photos’u doğrudan GIF olarak paylaşmanın mümkün olduğunu ve herhangi bir çevirici programa ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı.

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd