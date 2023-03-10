iOS'un Önemli Bir Özelliği Android'e Geliyor!

Eğer bir iPhone'unuz varsa ve altı haneli PIN numaranızı (veya parolanızı) girerseniz, son haneye dokunduğunuz anda cihazın kilidi açılacaktır. Bunu Android telefonunuzla denediğinizde enter tuşuna basana kadar saatlerce telefonunuz kilitli olarak kalmaya devam etmekte. XDA'ya göre Android 14, doğru girilen PIN numaralarını otomatik olarak onaylayarak bu durumu değiştirebilir.

Tabii burada da dikkat edilmesi gereken bir durum var. Bu özellik yalnızca PIN numaranız dört rakam yerine en az altı rakam uzunluğundaysa çalışacak.

6 Haneli PIN'ler Artık Otomatik Açılacak

Samsung'un One UI arayüzü de PIN girişini otomatik olarak onaylarken, dört veya altı haneli PIN'lerle çalışmakta. Kendi güvenliğiniz için bu özelliği Galaxy telefonunuzdaki One UI arayüzü ile kullanırsanız, altı basamaklı bir PIN seçtiğinizden emin olun.

XDA, yakın zamanda yayınlanan Android 14 Geliştirici Önizlemesi 2'yi inceliyordu ve yeni bir PIN ayarlarken, yeni bir "doğru PIN'i otomatik onayla" özelliğini fark etti. Açıklama şöyle: "6 veya daha fazla basamaklı doğru bir PIN girerseniz kilidi otomatik olarak aç. Bu, onaylamak için Enter tuşuna dokunmaktan daha az olabilir."

Telefonunuzda PIN ayarını yaptıktan sonra Ayarlar > Güvenlik ve gizlilik > Cihaz kilidi > Ekran kilidi yolunu izleyerek bu özelliği etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.