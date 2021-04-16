Bu iOS Oyunu, Türkiye'den Bağlanıldığında Kumar Uygulaması Oluyor

App Store üzerinden indirilebilen bir iOS oyunu, siber güvenlik araştırmacıları tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'den bağlanıldığında kumar uygulaması oluyor. Dolandırıcıların yeni kurbanı olmamak için Apple'ın resmi uygulama mağazasında "eğlenceli koşu oyunu" kategorisinin altına sığınarak kendini gizleyen bu mobil oyundan uzak durmanızda fayda var.

Bu iOS Oyunu, Türkiye'de Kumar Uygulamasına Dönüşüyor

Gizmodo'nun aktardığı bilgilere göre iOS uygulamalarındaki dolandırıcılıkları gün yüzüne çıkarmayı bir misyon haline getiren Kosta Eleftheriou, Jungle Run isimli bir mobil oyunda yer alan güvenlik sorununu açığa çıkardı. Eleftheriou tarafından paylaşılan bilgilere göre oyuna Türkiye'den bağlanılmaya çalışıldığı zaman oyun eğlenceli bir oyun olmaktan çıkıyor ve kripto para ile işlenen bir kumar uygulamasına dönüşüyor.

The developer uses shady ads to attract unsuspecting users, pretending the app was featured on CNN Turk. pic.twitter.com/zbuddS8Jrf — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Oyunun dolandırıcılık niyeti taşımasına rağmen App Store üzerinden erişilebilen bir oyun olması, kullanıcıların güveninin sarsılmasına yol açtı. Uygulamanın Apple'ın resmi uygulama mağazasında yer alması ise onun eğlenceli bir koşu oyunu olarak gösterilmesi ile gerçekleşti. Oyunun geliştiricileri, oyunu indirenlerin konumuna göre değişiklik gösteren iki sürüm geliştirdi.

Bu sürümlerden ilki Türkiye dışında bir ülkeden bağlanılan sürümdü. Bu sürüme dahil olan oyuncular, mobil oyunu herhangi bir dolandırıcılık olayına karışmadan oynayabiliyor. İkinci sürüm ise dolandırıcılığın gerçekleştiği sürüm olarak biliniyor. Geliştiriciler, bu sürümü sadece Türkiye'den bağlanan kullanıcılara gösteriyor.

Oyuncunun Türkiye'de yaşayıp yaşamadığı IP adresine bakılarak tespit ediliyor. Bu, iOS kullanıcısı eğer VPN kullanarak konumunu Türkiye olarak gösterirse uygulamanın gerçek yüzünü görebileceği anlamına geliyor. Türkiye'den bağlanan kullanıcılar, oyunun asıl yüzünü görmeye başlıyor. Bu kullanıcılar, kripto para tabanlı bir uygulama ile karşılaşıyor.

Oyunun daha çok çocuklara hitap eden bir oyun olması, onu daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Örneğin herhangi bir ebeveyn, çocuğuna zaman geçirmesi için telefonunu verdiğinde çocuk eğer kendisini başarılı bir şekilde gizleyen bu uygulamayı indirirse çocuğun ebeveyni maddi açıdan zor bir durumda kalabilir.

App Store'da bu tür uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Başlangıçta farklı bir uygulama olan uygulamalar, App Store'a eklendikten sonra bambaşka bir uygulamaya dönüşüyor ve bunu yaparken Apple'ın kontrolünü atlayabiliyor. Bu nedenle uygulama / oyun indirdiğiniz yer Apple'ın kendi uygulama mağazası dahi olsa güvenlik önlemlerini elden bırakmamanızda fayda var.