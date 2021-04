Bu iOS Oyunu, Türkiye'den Bağlanıldığında Kumar Uygulaması Oluyor

App Store üzerinden indirilebilen bir iOS oyunu, siber güvenlik araştırmacıları tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'den bağlanıldığında kumar uygulaması oluyor. Dolandırıcıların yeni kurbanı olmamak için Apple'ın resmi uygulama mağazasında "eğlenceli koşu oyunu" kategorisinin altına sığınarak kendini gizleyen bu mobil oyundan uzak durmanızda fayda var.

Gizmodo'nun aktardığı bilgilere göre iOS uygulamalarındaki dolandırıcılıkları gün yüzüne çıkarmayı bir misyon haline getiren Kosta Eleftheriou, Jungle Run isimli bir mobil oyunda yer alan güvenlik sorununu açığa çıkardı. Eleftheriou tarafından paylaşılan bilgilere göre oyuna Türkiye'den bağlanılmaya çalışıldığı zaman oyun eğlenceli bir oyun olmaktan çıkıyor ve kripto para ile işlenen bir kumar uygulamasına dönüşüyor.

The developer uses shady ads to attract unsuspecting users, pretending the app was featured on CNN Turk. pic.twitter.com/zbuddS8Jrf