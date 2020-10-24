iOS'ta Mevcut Bir Özellik Twitter Android Sürümüne Geliyor!

Dünyanın en büyük topluluklarından birinin arkasındaki isim Twitter, sosyal medya uygulamasının Android sürümüne kullanıcıları hem sevindirecek hem de büyük bir zahmetten kurtaracak bir özellik getiriyor. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter Android uygulamasına gelen özellikle birlikte sosyal medya platformunda yer alan tweetleri uygulama dışında da pratik bir şekilde paylaşma imkanına sahip olacak.

Beklenen Özellik Twitter Android Sürümüne Nihayet Geliyor

Twitter, internet kullanıcılarının tweetlere daha kolay bir şekilde erişim sağlaması için Android sosyal medya uygulamasına yeni bir özellik getiriyor. Sosyal medya platformuna Android işletim sistemli akıllı telefonu ile erişim sağlayan kişiler, Twitter Android sürümü için gelecek yeni bir özellik sayesinde sosyal medya platformu üzerinde gördüğü herhangi bir tweeti uygulama dışında (özel mesaj harici) arkadaşları ile paylaşabilecek.

Twitter Android Sürümü İçin Gelecek Özellik Ne İşe Yarıyor?

Twitter'ın bu tür bir özelliği sosyal medya platformuna eklemesinin arkasındaki neden sosyal medya platformunu kullanan kişilerin uygulama içerisinde gördüğü tweetleri arkadaşlarına başka uygulama veya yöntemlerle göndermesine imkan tanımaktır. Twitter'ın uygulama dışında paylaşma özelliği daha önce sosyal medya uygulamasının iOS sürümüne gelmişti. iOS işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunan bu özellik, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesine oldukça yardımcı olmuştu.

Twitter Android sürümünü kullanan kişilerin tweet paylaşma seçeneklerini genişletmek için getirilen söz konusu özellik, sosyal medya platformunun iOS sürümünde kullanıldığı süre zarfında kullanıcılara ne kadar büyük faydalarının dokunduğunu açık bir şekilde gözler önüne sermişti. Görünüşe bakılırsa Twitter iOS kullanıcılarına büyük faydası dokunan uygulama dışında paylaşma seçeneğinden Android kullanıcılarının da faydalanmasını istiyor.

iOS sürümünde mevcut özelliğin Android işletim sistemine çok sonradan gelmesi elbette ki bazı eleştirilere de neden oldu. Android kullanıcıları, uygulamalardan gelen çeşitli güncellemeleri alan son "kişi" olmaktan sıkıldığını dile getirerek ilk güncellemeleri büyük bir çoğunlukla ilk alan işletim sisteminin neden iOS işletim sistemi olduğuna ilişkin birtakım sorular yöneltti. Öte yandan, bu özellikler günün sonunda her iki işletim sistemine de geldiğinden ötürü ortada çok büyütülecek bir sorun olmadığını savunan kullanıcılar da bulunuyor.