iOS Takip Engelleme Özelliği, Facebook'u Yıkıp Geçiyor!

Apple'ın geçen ayın sonuna doğru sunduğu iOS takip engelleme özelliği, son paylaşılan bilgilere göre sosyal medya devi Facebook'a büyük hasar verdi. Şirketin iOS için sunduğu sosyal medya ve diğer uygulamaları tarafından istenen izinler, iOS kullanıcılarından yeterince izin almayı başaramadı.

iOS Takip Engelleme Özelliği Facebook'u Nasıl Etkiledi?

Apple geçtiğimiz ayın sonuna doğru çok sayıda yeni emoji, Siri için yeni ve birbirinden çeşitli seçenekler, AirTag desteği ve çok daha fazlası dahil olmak üzere her türlü ilgi çekici özelliği içerisinde bulunduran bir güncelleme olan iOS 14.5'i kullanıcılarla buluşturdu.

Bu özelliklerin içerisinde en çok dikkat çeken elbette ki uygulama izleme şeffaflığı oldu. iOS 14.5 daha gelmesine aylar olmasına rağmen iOS'te uygulamasını barındıran şirket ve kişilerin korkulu rüyası olmuştu. Bunun nedeni, herhangi bir uygulamanın kullanıcıların verisini kullanıp işlemesi için öncelikle onlardan izin almasını gerektirmesiydi.

Uygulama izleme şeffaflığı, isminden de anlaşılacağı üzere uygulamaların hakkınızda topladığı bilgileri bütün şeffaflığıyla göstermesini sağlar. Bu özelliğin tek iyi yanı elbette bununla sınırlı değil, söz konusu özellik kullanıcıların şirketlerin ve kişilerin uygulamalarının hareketlerinizi takip etmesine izin verip vermeyeceğinizi seçmenize de olanak tanır. Kısacası iOS 14.5 ile gelen özellik, sizi kişisel verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi yapar.

Uygulama izleme şeffaflığını dijital reklamcılık kapsamında yaklaşacak ele alacak olursak özellikten en çok hasar gören şirketin Facebook olduğu sonucuna varabiliriz. Facebook'un sunduğu hizmetlerin gelirinin büyük bir kısmı reklamlardan gelir. Facebook'un da sunduğu birkaç teknolojik ürün var ancak gelirinin büyük bir kısmını Apple gibi teknolojik ürünleri değil, reklamcılık hizmeti oluşturuyor.

Sosyal medya devinin milyonlarca kullanıcısının iOS 14.5 kullandığını göz önünde bulundurulduğunda uygulama izleme şeffaflığının reklamcılık ağına ne ölçüde zarar verdiği ortaya çıkabilir.

Apple Insider tarafından aktarılan bilgilere göre Flurry'nin paylaştığı veriler, insanların uygulama izleme şeffaflığını kullanarak uygulamaların kişisel veri toplama talebini geri çevirme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Şirket, iOS 14.5 kullanıcılarının sadece %4'ünün söz konusu seçeneği devre dışı bırakıp uygulamaların kendisini takip etmesine izin verdiğini tespit etti.

Facebook Kullanıcıları İkna Etmek İçin Her Yolu Deniyor

Zorlu bir dönemden geçen Facebook, kullanıcıları ikna etmek için elinden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde kullanıcılara göstermeye başladığı pencerede kullanıcılardan Facebook'un ücretsiz kalmasına yardımcı etmelerini istemişti. Bu da kullanıcılar tarafından Facebook'un ilerleyen günlerde iOS'te ücretli olup olmayacağına dair birtakım soru işaretlerini ortaya çıkarmıştı.