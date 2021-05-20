iOS Takip Engelleme, Reklamverenleri Android'e Geçiriyor!

iOS takip engelleme özelliğinin tercih edilme oranının çok yüksek olması, reklamverenlerin iOS'ten Android'e geçmesine neden oldu. Reklamverenler artık markasını tanıtmak için iOS'i değil, açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Android'i seçiyor.

iOS Takip Engelleme, Reklam Verilmemesine Yol Açıyor

Post-IDFA Alliance'ten alınan verilere göre iOS 14.5 kullanıcılarının sadece %36,5'i uygulama izleme şeffaflığı kapsamında istenen izni veriyor. Apple Insider'ın haberine göre reklamverenler de bu nedenle kişiselleştirilmiş reklamlara karşı çıkan kullanıcılar tarafından kullanılan iOS'i değil Android'i tercih etmeye başladı.

Uygulama izleme şeffaflığı, iOS 14.5'te kullanıma sunulan ve kullanıcıların kişiselleştirilmiş reklam gibi gerekçelerle izlenmesinin önüne geçen bir özellik olarak tanımlanıyor. Uygulama geliştiricileri arasında çok büyük bir tartışmaya sebebiyet veren özellik, kullanılan en kapsamlı izleme tanımlayıcılarından biri olan ID for Advertisers'ı (IDFA) devre dışı bırakıyor.

Bu, uzun bir süre boyunca reklamverenlerin kişiselleştirilmiş reklam sunmasını ve reklamlarla etkileşim kurma oranının yüksek olmasını sağladı ancak uygulama geliştiricilerinin sahip olduğu bu avantaj bir süre önce ellerinden kısmen alındı.

Kendilerine Post-IDFA Alliance ismini veren reklamcılardan oluşan bir grup, Apple'ın kararının reklamcılık ağını nasıl değiştirdiğini göstermek için reklam verilerini topladı. Reklam verileri incelenen şirketler arasında AdColony, Fyber, Chartboost, InMobi, Vungle ve Singular yer aldı.

Yukarıdaki firmaların Android'deki reklam harcaması %8,3'ten %21'e yükseldi. Android'deki bu yükselişin yanı sıra iOS'teki reklam harcamalarında küresel bir düşüş görüldü. Vungle ise Android'de %21, iOS'te %3,3 oranında arttırarak her iki platformda da aktif olan tek şirket oldu.

Post-IDFA Alliance, iOS 14.5'in yayımlanmasının üzerinden iki hafta sonra yeni iOS sürümünün benimseme oranının %11,5 ile %14,92 değiştiğini ve bunun geçmiş iOS güncellemelerine göre oldukça düşük bir benimseme oranı olduğunu belirtti.

AdColony'nin verilerine göre iOS 14.5 güncellemesini alan kullanıcıların yaklaşık %36,5'i veri toplanmasına izin verdi. Alliance'in başka bir üyesi olan Singular, kullanıcıların sadece %16,8'inin kaydolduğunu söyledi. Kullanıcıların yaklaşık %18,9'u ise uygulamaların takip etmesine izin verme seçeneğini tamamen devre dışı bıraktı.

Reklam gösterme maliyetlerinin de düştüğünü eklemek gerekiyor. iOS 14.5 piyasaya sürüldüğünde piyasada önemli bir kaybın yaşanması zaten bekleniyordu ama yaşanan bu düşüş geçici olabilir. Pazarlamacılar, iOS takip engelleme özelliğine rağmen reklam performansından emin olduğunu gösteren gösterim maliyetinin düzenli olarak artacağını tahmin ediyor.