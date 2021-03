iOS'teki Popüler Twitter Özelliği Android'e Geliyor

iOS kullanıcılarına pratik yol sunan bir Twitter özelliği, Android'e de geliyor. Tweet oluşturmada gereksizce zaman kaybetmenin önüne geçen özellik, Android kullanıcılarına da hızlı erişim araçları sunacak.

Twitter, sosyal medya platformunun iOS uygulamasında yer alan hızlı erişim araçlarını bir süre önce kullanıcılarla buluşturmuş ve birçok iOS kullanıcısına tweet oluşturma hususunda yardımcı olmuştu. Android uygulamasının geliştiricileri, iOS'te mevcut olan bu özelliği şimdi de Android uygulamasına getirmek için kollarını sıvamış durumda.

Twitter'ın iOS uygulamasında yer alan bu özellik, uygulamanın tweet oluşturma butonuna bastıktan sonra ayrı bir pencerede GIF ve fotoğraf ekleme gibi araçlara hızlıca ulaşma olanağı tanıyor. Kullanıcılar, Twitter'ın eski sürümlerinde tweetine GIF vb. görsellikler eklemek için ayrı bir pencere görüntülemek zorunda kalıyordu ancak bu özellik sayesinde tweet oluşturma butonuna basılı tuttuktan sonra önüne gelen seçeneklerden birini kullanarak tweetine hızlıca GIF veya fotoğraf ekleyebiliyor.

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle tanınan Jane Manchun Wong'un tweetine göre sosyal medya uygulaması, iOS uygulamasında yer alan bu özelliği şimdi de Android kullanıcıları ile buluşturmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Twitter is working on bringing their iOS app’s compose button menu to the Android app pic.twitter.com/qKvY1AvTIR