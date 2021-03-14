iOS'teki Popüler Twitter Özelliği Android'e Geliyor

iOS kullanıcılarına pratik yol sunan bir Twitter özelliği, Android'e de geliyor. Tweet oluşturmada gereksizce zaman kaybetmenin önüne geçen özellik, Android kullanıcılarına da hızlı erişim araçları sunacak.

iOS Kullanıcılarının Gözde Twitter Özelliği Android'e Geliyor

Twitter, sosyal medya platformunun iOS uygulamasında yer alan hızlı erişim araçlarını bir süre önce kullanıcılarla buluşturmuş ve birçok iOS kullanıcısına tweet oluşturma hususunda yardımcı olmuştu. Android uygulamasının geliştiricileri, iOS'te mevcut olan bu özelliği şimdi de Android uygulamasına getirmek için kollarını sıvamış durumda.

Twitter'ın iOS uygulamasında yer alan bu özellik, uygulamanın tweet oluşturma butonuna bastıktan sonra ayrı bir pencerede GIF ve fotoğraf ekleme gibi araçlara hızlıca ulaşma olanağı tanıyor. Kullanıcılar, Twitter'ın eski sürümlerinde tweetine GIF vb. görsellikler eklemek için ayrı bir pencere görüntülemek zorunda kalıyordu ancak bu özellik sayesinde tweet oluşturma butonuna basılı tuttuktan sonra önüne gelen seçeneklerden birini kullanarak tweetine hızlıca GIF veya fotoğraf ekleyebiliyor.

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden bildirmekle tanınan Jane Manchun Wong'un tweetine göre sosyal medya uygulaması, iOS uygulamasında yer alan bu özelliği şimdi de Android kullanıcıları ile buluşturmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Twitter is working on bringing their iOS app’s compose button menu to the Android app pic.twitter.com/qKvY1AvTIR — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 12, 2021

Bu açılır veya kayan tweet oluşturma özelliğinin tweet oluşturmanın kolay bir yolu olduğunu söylemek mümkündür. Butona basılı tutarak tweetinize hızlıca Twitter'ın GIF penceresine ulaşabilir veya galerinizden bir fotoğraf ya da video ekleyebilirsiniz.

Bu tür kısa yolların kafa karıştırıcı olduğunu düşünen kişiler, Twitter'ın eski tweet oluşturma özelliğini kullanmaya da devam edebilir. Tweet oluşturma butonuna bir kez dokunursanız klasik tweet oluşturma bölümü açılır ve tweetinizi eskiden olduğu gibi hazırlayabilirsiniz.

Açılır tweet oluşturma özelliği bir süredir iOS kullanıcılarının hizmetinde olsa da Android kullanıcılarına henüz ulaşabilmiş değil. Manchun Wong'a göre Twitter bu özellik üzerinde hala çalışıyor. Android işletim sistemli akıllı telefon sahipleri, tweet oluşturma kısa yolunu kullanmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Son olarak iOS'teki tweet oluşturma kısa yolu ile Android'deki tweet oluşturma kısa yolu arasında küçük farklılıklar olabilir. İkisinin nasıl görüneceği hakkında fikir sahibi olmak için yukarıdaki tweette yer alan fotoğrafı inceleyebilirsiniz.