iOS ve Android'de Reklam Saçan Bu Uygulamaları Küçük Bir Çocuk Tespit Etti

Google Play Store ve App Store'da bulunan adware dolandırıcılık uygulaması keşfeden uzmanlar, keşifte küçük bir çocuğun şüpheli gördüğü bir TikTok profilini bildirmesinden sonra geldi.

"Arkadaşlarınızı şoke edecek" sloganıyla Play Store ve App Store'a yüklenen oyunlar, duvar kağıdı uygulamaları ve müzik dönüştürücü uygulamaları gibi görünen adware dolandırıcı yazılımları sadece reklam gösteriyor ve kullanıcı hesaplarına ücret çıkartıyordu.

Adware uygulamaları, bir kızın TikTok'ta uygulama tanıtan profili fark etmesi ve bildirmesinin ardından gün ışığına çıktı. İpucundan yola çıkan Avast araştırmacıları, hem iOS hem de Android çalıştıran cihazlar için benzer dolandırıcılıklarla uğraşan 11 uygulama buldu.

Reklam uygulamaları 500 bin dolardan fazla kazandı

Avast tarafından tespit edilen 11 adet adware dolandırıcılık uygulaması SensorTower'a göre 2 milyon 400 binden fazla indirildi ve dolandırıcılığın arkasındaki kişi veya kişilere 500 bin dolardan fazla kazanç sağladı.

Avast tehdit analisti Jakub Vávra yaptığı açıklamada "TikTok profilini bildiren genç kıza teşekkür ediyoruz, onun bilinci ve sorumlu eylemi, siber dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için hepimizin göstermesi gereken türden bir taahhüt" dedi ve kullanıcılara şunları önerdi:

"Dolandırıcı uygulamalar yüklendikten hemen sonra orijinal uygulama simgesini gizleyerek hem Google'ın hem de Apple'ın uygulama politikalarını ihlal etmekte. Özellikle uygulamaların küçük çocuklar arasında popüler olan sosyal medya platformlarında tanıtılması çocukların ağa düşmesine sebep oluyor"