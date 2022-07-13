iOS ve Android'e Yeni Gelecek Emojiler Belli Oldu

Önümüzdeki Pazar günü Dünya Emoji Günü, bu da nihayet iOS ve Android'e gelecek olan yeni emojilerin bir önizlemesini görme fırsatına eriştiğimiz anlamına geliyor. Tasarımlar platforma göre değişiklik gösterse de Emojipedia'da Emoji 15.0 için bir taslak liste ve örnek simgeler var.

Yeni gelecek emojilerin listesi zamanla değişebilecek olsa da artık bir önizlemeye sahibiz. Titreyen surat ve yeni kalpler gibi pek çok yeni emoji yakında aramıza katılacak ve titreyen surat emojisi şaşırılan anlar için kullanılmaya birebir gibi görünüyor.

Pembe Kalp, Çak Bir Beşlik ve Dahası

Bir diğer önemli yenilik ise insanlar bu zamana kadar dua emojisini çak bir beşlik olarak kullanıyordu ve artık yeni emojilerle birlikte resmî bir çak bir beşlik emojisine sahip olacağız. Sağa ve sola doğru olan çak bir beşlik emojileri aynı zamanda bir şeyi reddetmenin bir yolu olarak da kullanılabilir. Örneğin patronunuz sizden bir şey yapmanızı isterse verebileceğiniz çok iyi bir tepki olabilir ve ardından gerçek bir profesyonel gibi masumca beşlik çaktığınızı iddia edebilirsiniz.

Ayrıca sonunda nihayet kablosuz Wi-Fi emojisi alıyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde şu ana dek bir Wi-Fi emojisi yoktu, bu yüzden herkesin bir mobil sinyali taklit etmek için tasarlanmış Anten Çubukları emojisini kullanması gerekiyordu.

Son olarak herkesin merakla beklediği pembe kalp emojisi de yeni emoji güncellemesiyle birlikte aramıza katılacak. Yukarıdaki görselden gelecek olan tüm emojileri inceleyebilirsiniz. Yeni emojilerin bu hafta diğer emojilerin arasına katılması bekleniyor.