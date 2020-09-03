iPad Air 4 Konsept Tasarımı ile Kendisine Hayran Bırakıyor

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde Apple, iPad Air 4 modelinde iPad Pro benzeri bir tasarıma yer vermeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modelinin neye benzeyeceğini merak ediyorsanız iPad Air 4 konsept tasarımı merak ettiğiniz bazı detaylara ışık tutabilir.

iPad Air 4 Tasarımı: Neye Benzeyecek?

Bir süredir uçtan uca ekran ile tasarlanan yeni iPad Air hakkında bazı söylentilere tanıklık ediyoruz ve Bloomberg, bu yeni modelin bu sene içerisinde tanıtılacağını doğruladı. iPad Air 4'ün iPad Pro 2020 ile aynı tasarımı izleyip izlemeyeceğinden emin olmasak da oldukça benzer bir tasarım ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Nitekim hazırlanan bazı yeni konsept tasarımlar, ne beklemeniz gerektiğine ışık tutuyor.

Yeni modelin yenilenmiş tasarımla birlikte gelmesi beklense de iPad Pro 2020'den önemli ölçüde farklı olacağını hatırlatmamız gerekiyor. Nitekim arkada tekli kamera kurulumu, Face ID yerine güç tuşunda konumlandırılmış Touch ID ve daha düşük teknik bileşenler ile kutudan çıkmasını bekliyoruz.

Söz konusu şey bağlantı olduğunda ise yeni modelin Lightning konnektörünü mü yoksa USB-C konnektörünü mü benimseyeceğinden emin değiliz. Buna karşın arkadaki yeni bağlantı portları, yeni modelin Magic Keyboard benzeri aksesuarlar ile de çalışabileceğini işaret eden detaylardan birisi.

Peki siz iPad Air 4'ün konsept tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketin uygun fiyatlı ya da yüksek fiyatlı olup olmadığını ayırt etmeksizin yenilenmiş tasarıma geçiş yapması sizin için de hoş bir gelişme mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.