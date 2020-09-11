iPad Air 4 Touch ID'i Ekran Altına Taşıyabilir!

Apple, 15 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikte bazı yeni ürünlerle birlikte tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda tanıtılması beklenen ürünlerden birisi de iPad Air 4 olarak öne çıkmakta. Tamamı ile yenilenmiş bir tasarımla sunulacağı iddia edilen iPad Air 4 Touch ID konumlandırmasında bir farklılığa gidebilir.

iPad Air 4'ün Touch ID'si Nerede Olacak?

Son zamanlardaki sızıntılarda da gördüğümüz gibi iPad Air 4'ün tıpkı iPad Pro gibi ince çerçeveli modern bir tasarımla geleceği iddia ediliyor. Bu, yeni modelde home tuşunun olmayacağı anlamına geliyor. Öte taraftan aynı sızıntılar kapsamında iPad Air 4'te Face ID'nin olmayacağını ve Touch ID ile devam edileceğini görüyoruz.

Tam da bu noktada home tuşu olmadan Touch ID'nin nerede konumlandırılacağı sorusu devreye giriyor. Daha önceki sızıntılara göre Touch ID, güç düğmesinin üzerinde konumlandırılacaktı. Öte taraftan bazı yeni sızıntılara göre parmak izi sensörü ekranın altında konumlandırılabilir ki bu, Apple için bir ilk olacak.

Ekran altı parmak izi sensörleri bazı noktalarda önemli avantajlar sunmakla birlikte bazı noktalarda da dezavantajlara sahiptir. Yine de kullanıcıların hangi teknolojiden yana olduğunu tahmin etmek biraz zor sayılabilir. Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelde fiziksel bir sensör mü yoksa ekran altı sensörü mü kullanılmalı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.