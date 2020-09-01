Bloomberg Doğruladı: iPad Air 4 Yeni Tasarımla Gelecek!

Apple tarafındaki sızıntılara ve söylentilere göre iPad Air 4, tıpkı iPad Pro modellerinde de olduğu gibi ince çerçeveli yenilenmiş tasarım ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Daha öncesinde sızdırılan bu değişiklik, Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir raporda doğrulandı.

iPad Air 4 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

iPad Air 4'ün uçtan uca ekran olarak adlandırılan daha ince çerçevelerle birlikte gelmesi, serinin yeni modeline daha modern bir hava katacak. Öte taraftan bu modelde Face ID'e yer verilmeyecek ve görünüşe göre Touch ID, güç düğmesi üzerinde konumlandırılacak.

Bir diğer iyi haber ise Lightning konnektörüne veda edileceğini ve USB-C konnektörüne geçiş yapılacağını işaret ediyor.

iPad Air, genellikle iPad ile iPad Pro arasında konumlanan ve her iki cihaz arasındaki farkları en aza indirgeyip, daha uygun bir fiyatlandırma ile satışa sunulan bir ürün grubu olarak öne çıkıyor. Bu noktada iPad Air'in alacağı değişiklikler gerçekten memnun edici olsa da benzer bir durumun yeni iPad için geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Apple'ın iPad Air 4 ve iPad (Nesil 8) modellerini ne zaman tanıtacağı henüz net olarak bilinmese de şirketin yeni modellerini bu sene bitmeden satışa sunması bekleniyor. Peki siz iPad Air 4'ten neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.