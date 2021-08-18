Apple tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan ve iPad Pro benzeri tasarımı ve özellikleri nispeten daha uygun fiyatlarla sağlayan iPad Air 4, çok yakın bir zamanda yerini halefine bırakmaya hazırlanıyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte iPad Air 5 özellikleri belli olmaya başladı.

iPad Air 5 Özellikleri Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere Apple, yeni nesil iPhone 12 ailesi ile birlikte OLED ekranlara kalıcı bir geçiş yapmayı başardı. Buna karşın şirketin iPad tarafındaki tutumu, LCD konusunda ısrarcı bir tavır sergiliyordu. Aslında iPad Pro 12.9 inç (2021) ile birlikte mini LED teknolojisinin kullanılmaya başlandığını görmüştük ancak açık bir şekilde konuşmak gerekirse bu teknoloji şu sıralar oldukça pahalı ve orta düzey cihazlara gelmesi için hala zamana ihtiyaç var.

Apple tarafındaki tutarlı sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo, iPad Air 5 modelinde mini LED olmasa da, nihayet, OLED panellere geçiş yapılacağını vurguladı. OLED paneller başarılı renk skalaları sayesinde daha canlı siyahlar ve daha keskin görüntüler elde etmenize yardımcı oluyor.

Yine Kuo tarafından yayınlanan rapora göre söz konusu panellerin üretimini Samsung ve LG ortaklaşa bir şekilde gerçekleştirecek. Son olarak yeni modelin 2022 yılının başlarına doğru satışa sunulmasının beklendiğini de söylemek isterim. Buradaki olası takvim Mart 2022 ya da Nisan 2022 olabilir gibi gözüküyor.

Elimizdeki bilgileri tazelemek adına iPad Air 4, 10.9 inç boyutunda IPS LED ekran ile kutudan çıkıyor. 2.360 x 1.640 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 264 ppi yoğunlukla orta kararda bir yoğunluk sağlıyor. Buna karşın True Tone ve DCI-P3 geniş renk yelpazesi sayesinde benzer özelliklere sahip diğer modellerden daha iyi renkler ve görüntüler sağlamayı başarıyor.