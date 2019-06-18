iPad'e Yeni Çizim Uygulaması Adobe Fresco Geliyor

Adobe, önce iPad için daha sonra da diğer tabletler için çıkarılması planlanan çizim uygulaması Fresco hakkında yeni bilgiler yayınladı. Adobe Fresco bir çizim ve boyama uygulaması olarak hem acemi hem de profesyonel sanatçılar için tasarlandı. Bu uygulamayı kullanmak için ihtiyacınız olan tek şey ise uygun donanıma sahip olmanız.

Adobe, Fresco’nun duyurusunu ilk kez 2018 yılının Kasım ayında yapmıştı. Adobe Max 2018’de ise herkesin yazılıma göz atması sağlanmıştı. Uygulama ilk duyurulduğunda adı Project Gemini’ydi, ancak daha sonrasında adının Fresco olmasına karar verildi ve o şekilde markalaştırıldı.

Piyasada pek çok çizim ve boyama uygulaması olsa da Fresco’yu diğer uygulamalardan ayıran en önemli özellik Live Brush denilen fırçalarla mürekkep ya da boyanın kağıtta yarattığı etkinin uygulamada elde edilebilmesi olacak. Adobe Fresco adını, ıslak alçı ya da sıva üzerine suyla karıştırılmış boya ile yapılan İtalyan resim tekniğinden alıyor. 'Taze' anlamına gelen Fresco adının seçilme nedeni ise sanatçıya ilham geldiği zaman onu bir an önce uygulamaya geçirebilecek olmasından geliyor.

Fresco ilk etapta iPad için piyasaya sürülecek olsa da ilerleyen zamanlarda diğer dokunmatik cihazlarda da kullanabilecek. Adobe Fresco ile yapay zeka destekli olarak Live Brush fırçaları kullanılırken, uygulamada ayrıca Kyle Webster’ın fırçaları da dahil olmak üzere diğer Photoshop fırçaları da kullanılabilecek. Fresco ile vektör ve dinamik fırçaları tek bir uygulamada buluşurken, uygulama diğer Adobe programlarıyla birlikte de çalışılabilecek.