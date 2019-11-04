iPad için Adobe Photoshop Yayınlandı!

Adobe, uzun süredir beklenen adımı attı ve iPad için Photoshop uygulamasının ilk sürümünü yayımladı.

iPad için Photoshop Aktif Durumda!

Apple iPad Pro (2018) modeli ile birlikte geçtiğimiz sene ilk kez duyurulan iPad için Photoshop, iPad kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen bir uygulamaydı. Bilgisayar platformunda olduğu kadar tam özellikli bir uygulama olmasa da, iPad platfomuna giriş için önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

Adobe Creative Cloud sistemi ile uyumlu olan uygulama, herhangi bir yerde başladığınız projeleri her yerden kontrol edebilmenize ve düzenleyebilmenize olanak sunuyor.

Yayınlanan uygulamayı ilk kez kullanacak olan kişiler, 30 gün ücretsiz deneme fırsatından faydalanacak.

Hangi iPad Modellerinde Kullanılabilir?