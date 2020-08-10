iPad için WhatsApp Uygulaması Geliyor

iPad kullanıcıları mevcut durumda cihazlarında WhatsApp kullanabilmek için WhatsApp Web ya da bu istemci üzerinden çalışan üçüncü parti uygulama kullanmak zorunda kalıyor. Görünüşe göre bu sancılı durum iPad için WhatsApp ile birlikte sona erebilir.

iPad için WhatsApp Ne Zaman Yayınlanacak?

WABetaInfo tarafından aktarılan yeni detaylara göre WhatsApp, şu anda tek bir hesabı birden fazla cihazda kullanma özelliğini test ediyor. Aslında bu uzun süredir duyduğumuz bir sızıntı olduğundan pek de şaşırtıcı sayılmaz. Öte taraftan bu özellikle birlikte iPad için WhatsApp uygulamasının kullanıma sunulabileceği ifade ediliyor.

Buna karşın burada daha önemli bir soru var: Peki hem iOS hem Android kullananlar ne yapacaklar?

Mevcut durumda iOS ve Android uygulamaları arasında veritabanı yönünde farklılıklar bulunuyor. Bu durum, her iki cihaz arasındaki senkronizasyona engel teşkil ediyor ve bu nedenle iOS kullanıcıları Android'de, Android kullanıcıları ise iOS'te bu özellikten faydalanamayabilir.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'a birden fazla cihazda kullanma özelliği gelmeli mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.