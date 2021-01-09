iPad Mini 2021 Özellikleri Sızdırıldı: 8.4 inç Ekran ve Dahası

iPad Mini 2021 özellikleri gün yüzüne çıktı. Apple'ın yeni nesil orta seviye iPad modelinin eski tasarıma sadık kalacağı -home düğmesini koruyacağı- iddia ediliyor. İşte tüm detaylarıyla yeni nesil iPad mini.

Geçtiğimiz hafta tedarik zincirinden bir rapor 9. nesil iPad ile ilgili ayrıntıları ortaya çıkarmıştı. Şimdi başka bir tedarik zinciri raporu ise yaklaşan iPad mini hakkında ayrıntıları açıklıyor. Rapor, yeni iPad mini'nin 8,4 inç ekran ve daha ince çerçevelerle donatılacağını iddia ediyor.

Raporda yer alan detaylara göre Apple, yeni iPad'lerin tümünde USB-C bağlantı noktası sunmayacak. iPad mini'nin Lightning bağlantısına destek sağlayacağı ve 20W güç adaptörüyle birlikte geleceği iddia edildi. Ancak Apple, iPhone'larda şarj cihazını kutudan çıkardığı için bu pek olası görünmüyor.

Tedarik zinciri raporunda, "Önceki 7,9 inç ekrandan 8,4 inç ekrana. Bu, iPad Air (3. nesil) gibi dar bir çerçeve ve tasarım, Touch ID ve Lightning bağlantı noktasını kullanmaya devam eden iPad (9. Nesil) ile benzer olacağını gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

Görünüşe göre iPad mini 2021, iPad Air 4 ve iPad Pro'ya benzer bir tasarım revizyonuna sahip olmayacak. Bunun yerine bir home düğmesi, üstte ve altta çerçeveler, ayrıca altta Lightning bağlantısına sadık kalacak.

Raporda aynı zamanda iPad Mini satış tarihi olarak Mart ayı, iPad Pro'nun ise bu yılın 1. çeyreğinde tanıtılacağı dile getiriliyor.

iPad Mini 2021 özellikleri kullanıcıları şaşırtacak

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2021'in ilk yarısında 8,5 inç ile 9 inç arasında değişen bir iPad mini piyasaya süreceğini bildirdi. Kuo, yenilenen iPad mini'nin tasarımıyla ilgili herhangi bir ayrıntı sunmamıştı. Apple analisti yeni iPad mini'nin uygun fiyatlı olacağını ve en yeni yonga setini sunacağını doğrulamıştı.

iPad mini güncellemesiyle ilgili diğer ayrıntılar bilinmiyor, ancak ekran boyutu bir hayli ilginç duruyor. Apple şu anda iPad mini'yi 7,9 inç ekranla geliştiriyor. Görünüşe göre Apple, daha büyük 8,4 inç ekranı sığdırmak için iPad mini'nin çerçeve boyutlarını azaltacak ve aynı zamanda alttaki home düğmesini koruyacak.