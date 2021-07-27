iPad Mini 6 Ekran Boyutu Sızdırıldı

Son dönemlerdeki raporlara göre Apple, bu yılı tamamlamadan önce iPad Mini 6 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni model hakkında bilinen detaylar kısıtlı olsa da, zaman geçtikçe daha çok bilgi ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Son sızıntılarla birlikte iPad Mini 6 ekran boyutu ortaya çıkmış olabilir.

iPad Mini 6 Ekran Boyutu Kaç İnç Olacak?

Söz konusu sızıntıya göre iPad Mini 6, iPad Mini 5 ile neredeyse birebir aynı boyutlara sahip olacak. Buna karşın iPad Air 4 ile benzer şekilde daha az çerçeveli bir tasarıma sahip olması beklenen modelin, bu sayede 7.9 inç yerine 8.3 inç boyutunda ekran sunacağı iddia ediliyor.

Tıpkı iPad Air 4 modelinde olduğu gibi Touch ID ile kutudan çıkması beklenen modelde, mini LED teknolojisinin yer alacağı da iddia ediliyor. Bu teknoloji, iPad Pro 12.9 (2021) modelinde yer alan bir teknoloji olduğu için dikkat çekici bir varsayım olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani mini LED teknolojisini şu an için şüpheli bir iddia olarak kabul edebilirsiniz.

Şu anda iPad Mini 6 hakkında bildiğimiz detaylar oldukça kısıtlı sayıda olsa da, ilerleyen dönemlerde daha fazla bilgiye kavuşmayı bekliyoruz. Yine de elimizdeki verilerden yola çıkarak iPad Air 4 ile benzer bir tasarıma sahip ancak daha taşınabilir bir model beklediğimizi söyleyebiliriz. İşlemci tarafında ise A14 ya da A15 kullanılması mümkün olabilir.

Peki siz iPad Mini 6 modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce mevcut nesilde değiştirilmesi ya da eklenmesi gereken özellikler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.