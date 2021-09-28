iPad Mini 6 ve iPad 9 Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!
Türkiye'de satışa sunulan iPad Mini 6 ve iPad 9 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte oldukça şık tasarıma sahip olan tablet modellerinin detayları!
Özellikleri ve fiyatları ile dikkat çeken iPad Mini 6 ve iPad 9 Türkiye'de satışa sunuldu. Teknoloji devi Apple tarafından satışa sunulan yeni modellere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 8,3 inç, Liquid Retina IPS LCD, 500 nit
- Çözünürlük: 1488 x 2266 piksel
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- RAM: 4 GB
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 256 GB
- Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: iPadOS 15
- Ağırlık: 293 gram
iPhone Takip Etme Engellense Bile Uygulamalar Veri Toplayabiliyor
Apple'ın iPhone takip etmeyi engelleme özelliği uygulama izleme şeffaflığı etkin hale getirilse bile bazı uygulamaların kullanıcılar hakkında veri toplamaya devam edebildiği ortaya çıktı.
Liquid retina IPS LCD ekrana sahip olan tablet 293 gram ağırlığında. iPadOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın ekranı 1488 x 2266 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette uzay grisi, pembe, mor ve yıldız ışığı olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.
Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan iPad Mini 6'da 4 GB RAM yer alıyor. Tabletin depolama alanı tarafında 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
iPad Mini 6 modelinin fiyatları şu şekilde:
- 64 GB Wi-Fi: 5.799 TL
- 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.499 TL
- 256 GB Wi-Fi: 7.499 TL
- 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.199 TL
iPad 9 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 10,2 inç, Retina IPS LCD, 500 nit
- Çözünürlük: 1620 x 2160 piksel
- İşlemci: Apple A13 Bionic
- Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 256 GB
- Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşletim Sistemi: iPadOS 15
- Ağırlık: 487 gram
iPadOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın ekranı 1620 x 2160 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk renç seneğiyle birlikte gelen cihazın fiyatları şu şekilde:
- 64 GB Wi-Fi: 3.899 TL
- 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.399 TL
- 256 GB Wi-Fi: 5.599 TL
- 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.099 TL
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