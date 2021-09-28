iPad Mini 6 ve iPad 9 Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatları ile dikkat çeken iPad Mini 6 ve iPad 9 Türkiye'de satışa sunuldu. Teknoloji devi Apple tarafından satışa sunulan yeni modellere ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 8,3 inç, Liquid Retina IPS LCD, 500 nit

Çözünürlük: 1488 x 2266 piksel

İşlemci: Apple A15 Bionic

RAM: 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: iPadOS 15

Ağırlık: 293 gram

Liquid retina IPS LCD ekrana sahip olan tablet 293 gram ağırlığında. iPadOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın ekranı 1488 x 2266 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette uzay grisi, pembe, mor ve yıldız ışığı olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan iPad Mini 6'da 4 GB RAM yer alıyor. Tabletin depolama alanı tarafında 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Cihazın arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

iPad Mini 6 modelinin fiyatları şu şekilde:

64 GB Wi-Fi: 5.799 TL

64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.499 TL

256 GB Wi-Fi: 7.499 TL

256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.199 TL

iPad 9 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 10,2 inç, Retina IPS LCD, 500 nit

Çözünürlük: 1620 x 2160 piksel

İşlemci: Apple A13 Bionic

Dahili Depolama Alanı: 64 GB / 256 GB

Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: iPadOS 15

Ağırlık: 487 gram

iPadOS 15 işletim sistemi ile birlikte gelen cihazın ekranı 1620 x 2160 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk renç seneğiyle birlikte gelen cihazın fiyatları şu şekilde: