Yeni iPad Mini Konsepti FaceID ve Ekranıyla Şaşırtıyor

iPad Mini hakkında çıkan söylentiler yeniden tasarlanmış bir iPad Mini konseptinin nasıl görünebileceğini ortaya koydu. iPad Mini konsepti, modern iPad Pro'nun tasarım çizgilerine sahip ve eski iPad Mini'den destek alıyor.

Tasarımcı Parker Ortolani yeniden tasarlanananbir iPad Mini konsepti, mevcut iPad Mini tasarımından neredeyse yüzde 20 daha küçük bir iPad mini hayal ediyor. Ortolani'nin iPad Mini konsepti 7.9 inç ekranı koruyor ancak çerçeve boyutlarını önemli ölçüde azaltarak tasarımı modernize ediyor.

Çerçevesiz tasarıma ve Touch ID yerine Face ID'ye sahip bir iPad "Pro" Mini tasarımı, Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun, Apple'ın 2021'in ilk yarısında 8.5 inç ile 9 inç arasında ekrana sahip yeni iPad Mini piyasaya süreceği iddiasına dayanıyor. Alternatif olarak Apple, 8,5 inç veya 9 inç ekrana mevcut 7,9 inç iPad Mini'nin çerçeve boyutlarını küçültebilir.

Çerçevesiz tasarımla birlikte TouchID'den vazgeçen iPad Mini konsepti, FaceID'ye sahip olmasıyla şaşırtıyor. Özellikle Apple'ın MacBook'a da FaceID koyacağı iddiasını göz önüne alırsak Apple cihazlarında şifre koymak tarihe karışacak gibi gözüküyor.