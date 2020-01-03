iPad Pro 2020 Çıkış Tarihi ve Özellikleri Sızdırıldı

iPad Pro 2020 hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber iPad Pro 2020 hakkında gelen sızıntılara yakından bakalım.

iPad Pro 2020 Özellikleri Nasıl Olacak?

iPad Pro 2020'nin arka tarafında üç adet kamera sensörünün olacağı söyleniyor. Bu kamera sensörlerinin bir tanesinin 12 MP bir tanesinin telefoto ve son olarak bir tanesinin ise ultra geniş açı olacağı konuşuluyor. iPad Pro 2020'nin arka tarafının iPhone 11 Pro'ya benzeyeceği iddia edilmekte.

iPad Pro 2020'nin ön tarafında bir adet 3D derinlik algılayan bir lensin bulunacağı yine söylentiler arasında yer almakta. Apple'ın bu yıl ki iPad Pro modelinde büyük değişiklik yapmayacağı konuşuluyor. iPad Pro 2020'nin ekranın led yerine miniLed olacağı söyleniyor. Apple Analisti Ming-Chi Kuo, yeni iPad Pro modelinin Mart ayında düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacağını söyledi.

Bir diğer kaynak ise yeni iPad Pro'nun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tanıtılacağını açıkladı. iPad Pro 2020'nin hangi yonga setinden güç alacağı bilinmezliğini korumakta. iPad Pro hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor. Apple yeni iPad Pro modeline hızlı şarj teknolojisi ekleyebilir. Kullanıcılar şarj sorununu sürekli dile getirmekteydi.

Sizler iPad Pro 2020'nin hangi özelliklere sahip olmasını istiyorsunuz? Yorumlar bölümünden beklediğiniz özellikleri yazabilirsiniz.