Siri Yeni Apple Etkinliğinin Tarihini Sızdırdı

iPad Pro 2021 lansman tarihi ortaya çıktı. Apple asistanı Siri tarafından onaylanan yeni etkinlik kapsamında yeni nesil iPad modellerinin gün yüzüne çıkması bekleniyor. Apple etkinliği kapsamında duyurulacak iPad Pro'dan tüm beklentilerimiz haberin detaylarında.

Apple asistanı Siri, Apple'ın 20 Nisan Salı günü bir etkinlik düzenlemeyi planladığını ve şirketin yepyeni iPad Pro modellerini ve muhtemelen uzun zamandır beklenen AirTags takip cihazlarını açıklamasının mümkün olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz saatlerde Apple kullanıcıları tarafından fark edilen bir açık, Apple'ın yeni etkinlik tarihini ortaya çıkardı. Siri‌, "Bir sonraki Apple Etkinliği ne zaman?" sorusu üzerine ‌şu yanıtı veriyor: "Yeni etkinlik 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA’daki Apple Park’ta olacak. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz."

‌Siri‌'nin etkinlikle ilgili daha fazla bilgi paylaşmadığı ifade edilirken, her Apple kullanıcısına aynı yanıtı verdiği ifade edildi. Asistan, özel etkinlikle ilgili detaylar için Apple'ın web sitesine yönlendiriyor. Durumu fark eden ve Apple cihazlarından Siri'ye sorular soran iOS kullanıcıları iPhone, iPad, Mac ve HomePod dahil olmak üzere Apple cihazlarından lansman bilgisinin alınabildiğini aktardı.

Apple dijital etkinlikleri için yaklaşık bir hafta önceden basın davetleri gönderir, bu nedenle etkinliğin gün içerisinde onaylanması muhtemel görünüyor.

iPad Pro 2021 lansman tarihi ortaya çıktı

Bloomberg, Apple'ın bu ayın ortasında yeni miniLED ekran teknolojisine sahip yepyeni bir 12.9 inç iPad Pro'yu sergilemeyi planladığını bildirmişti.

Konuya aşina olan kişilere göre, Apple'ın yaklaşmakta olan en üst düzey iPad Pro'sunun öne çıkan özelliklerinden biri olacak yeni nesil ekran, aygıtın tedarik edilmesine yol açabilecek üretim sorunlarıyla karşı karşıya. Kontrast oranlarını artıracak ve daha parlak bir görsel sunacak olan MiniLED ekran, 12.9 inçlik modele özel tutulacak.

Tayvan merkezli Ennostar General Interface Solution Holding ve Taiwan Surface Mounting Technology, MiniLED teknolojisinin ana sağlayıcıları arasında yer alıyor. Ancak bu şirketler, Apple'ın miniLED ekran siparişi verdiğinden bugüne kadar hiç bahsetmedi.

Etkinlik büyük olasılıkla medyanın katılımı olmadan, önceden kaydedilmiş bir şekilde gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi olarak yayınlanacak etkinliğin Apple web sitesinden ve YouTube kanalından yayınlanacağı tahmin ediliyor. Peki ya siz yeni iPad Pro modellerinden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.