iPad Pro 2021 mini LED'le gelecek!

Tabletlerin hayatımıza girmesinden bu yana sektörün lideri konumunda bulunan Apple, şu sıralar üzerinde çalıştığı iPad Pro 2021 ile birlikte bu konumu pekiştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bazı raporlar, şirketin gelecek nesil amiral gemisi tablet modeline ışık tutuyor.

Apple iPad Pro 2021 Özellikleri

Güvenilir ve tutarlı sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapor, önümüzdeki sene tanıtılması ve satışa sunulması planlanan yeni iPad Pro'dan neler beklememiz gerektiğini bizlere gösteriyor. Buna göre yeni modeller, mevcut nesle kıyasla bazı kayda değer değişiklikler sunabilir.

Apple'ın bir süredir mini LED teknolojisi üzerinde çalıştığını biliyoruz. Kuo'ya göre bu teknolojinin üretimi son çeyrek itibarıyla başlayacak ve tıpkı LiDAR Sensör'de olduğu gibi bu teknolojiyi kullanan ilk modeller de iPad Pro'lar olacak. Tabii bu noktada söz konusu teknolojinin 11 inç yerine yalnızca 12.9 inç modelde kullanılabileceği de ifade ediliyor.

mini LED paneller daha canlı renkler, daha iyi kontrast ve daha derin siyahlar gibi OLED ile sunulan avantajları OLED'den daha uygun fiyatlarla sunar. Kuo'ya göre mini LED'in maliyeti önümüzdeki sene yarı yarıya kadar düşecek ve 2022 yılında yüzde 35 oranında daha düşüş gösterecek.