iPad Pro 2022 ve iPad Mini 6 Sızdırıldı: Nasıl Olacaklar?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılara göre Apple, şu sıralar iPad Pro (2022) ve iPad Mini 6 üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Peki yeni modellerde neler değişecek ve kullanıcılara neler sunulacak? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

iPad Pro (2022) ve iPad Mini 6 Nasıl Olacak?

Tabii ki iPad Pro (2021)'in henüz yeni yeni satışa sunulmaya başlandığı şu dönemlerde, yeni modeller hakkında elde edebileceğimiz bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın iPad Pro (2022) ile ilgili en ikonik yenilik, kablosuz şarj desteği gibi gözüküyor.

Yani önümüzdeki sene satışa sunulacak olan yeni iPad Pro, kablosuz bir şekilde şarj edilebilecek. Hatta kim bilir, belki tamamen portsuz bir tasarıma sahip olabilir. Kablosuz şarj sadece iPad'i şarj etmek için değil, iPad ile iPhone'u ya da AirPods'u şarj etmek için de kullanılabilecek gibi gözüküyor.

Yani kablosuz ters şarj aracılığı ile iPad Pro'nun üzerine yerleştirdiğiniz iPhone, AirPods ve Watch kablosuz olarak şarj edilebilecek.

iPad Mini 6 tarafına baktığımızda, yenilenmiş tasarıma dair işaretler görüyoruz. Yani iPad Pro ile iPad Air benzeri yenilenmiş tasarıma sahip bir modelle karşılaşmamız oldukça olası gibi gözüküyor. Bu sayede iPad Mini'nin küçük bir model olduğunu göz önüne alırsak, gereksiz çerçeve boyutlarından kurtulmuş olacağız.

Bu arada iPad Mini 6'nın tıpkı iPad Air 4 gibi ana ekran tuşunu kaldıracağını ve güç tuşunda konumlandırılmış parmak izi sensörüne geçeceğini düşünebiliriz.

Tabii ki burada bahsedilen bilgilerin kesinlik taşımadığını ve doğru olsalar dahi zaman içerisinde değişebileceğini hatırlatalım. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni iPad Pro ve yeni iPad Mini nasıl olmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.