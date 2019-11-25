iPad Pro Rakibi Huawei MatePad Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, direkt olarak iPad Pro rakibi olan MatePad Pro modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Huawei MatePad Pro teknik özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Huawei MatePad Pro Teknik Özellikler

Tablet endüstrisini ciddiye alan tek marka Apple gibi gözükse de, Huawei bunun böyle olmadığını gösteren yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi.

MatePad Pro, 10.8 inç büyüklüğünde 1600 x 2560 piksel LCD ekran ile birlikte geliyor. Yüzde 90 ekran - çerçeve oranına sahip olan bu modelin ön tarafında 8 MP ekran içi kamera yer alıyor. Arka tarafta ise f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 MP kamera bulunuyor.

Gücünü Kirin 990 işlemciden alan MatePad Pro, bunu 6 / 8 GB RAM ve 128 / 256 / 512 GB depolama ile destekliyor. Bu arada Kirin 990 demişken evet, 5G desteği de modelin içerisinde yerini almış durumda. Tüm işlerinizi hallederken 7,250 mAh kapasitesindeki bataryadan yardım alan modelin 40W hızlı şarj desteği ile de dikkatleri çektiğini söylemek mümkün.

Bu devasa bataryayı kablosuz şarj edebilir, bu devasa batarya ile kablosuz ters şarj da yapabilirsiniz. MatePad Pro'nun M-Pen ve klavye kılıfı desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Android 10 tabanlı EMUI 10 ile kutudan çıkan model, ne yazık ki Google servislerini kullanamıyor.

Huawei MatePad Pro Fiyatı

Yeni modelin yurt dışı satış fiyatı 6 GB / 128 GB versiyonu için 470 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatın başlangıç fiyatı olduğunu, varyasyonlarla birlikte artış gösterebileceğini söyleyelim. Bununla birlikte LTE model için başlangıç fiyatı ise 540 dolar olarak belirtildi.