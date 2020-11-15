Apple iPad Modelleri Tablet Pazarında Rekora Koşuyor

Yapılan son araştırmaya göre iPad tablet pazarında rekora koşuyor. Özellikle Koronavirüsle iPad satışlarında rekor gelir elde eden Apple, analistleri şaşırtmayı başardı.

Son beş yılda tablet satışlar artış göstermiyordu. Aslında bunun pek çok nedeni var: Akıllı telefon ekran boyutu büyümeye devam ettikçe, daha az tüketici geniş ekranlı bir tablete ihtiyaç duydu. Ayrıca çoğu tüketici, tabletlerini cep telefonlarında olduğu kadar sık değiştirmiyor. Ancak bu yıl ortaya çıkan pandemiyle birlikte tabletler bir kez daha trend bir teknoloji ürünü haline geldi.

Evden çalışmaya başlayan insanlar, işleri için tablet almayı tercih etti. COVID-19'la birlikte evde devam eden okul süreciyle tabletler çoğu öğrencinin uzaktan eğitim için kullandığı bir cihaz oldu. Aynı zamanda ebeveynler, çocukları meşgul edecek bir şeyler aradıklarında tabletlere yöneldi.

Apple iPad tablet pazarında rekor kırıyor, ikinci sırada kim var?

Araştırma şirketi Canalys'e göre Apple, Temmuz'dan Eylül'e kadar süren üç aylık süreçte tablet pazarının en büyük tedarikçisi oldu. Bu dönemde Apple küresel tablet pazarının % 34,4'ünü elinde barındırıyordu. Geçen çeyrekte Samsung ise % 20,4'lük pay ile ikinci sıraya ve % 11,5'lik payıyla Huawei üçüncü sıraya yerleşti.

Canalys analisti Victoria Li, tabletlerin pandemi döneminde çalışmak için mükemmel bir cihaz olduğunu şu şekilde aktardı:

"Tabletler, bu kadar önemli bir süre boyunca çok çeşitli fiyat noktalarında mükemmel mobilite ve bilgi işlem gücü dengesini sağladıkları için ölümden döndü. Çalışmak için uygun fiyatlı olan bu ürünler, bilgisayar ile telefon arasındaki boşluğu kapatıyor. "

Apple'ın son mali raporuna göre 6,8 milyar dolarlık iPad satarak satış tahminlerini geride bıraktı. Şirketin en son iPad Air modeli bile performans konusunda sınırları aştı. Bunun nedeni yeni iPad Air'in, iPhone 12'de kullanılan aynı güce ve enerji tasarrufuna sahip 5nm A14 Bionic çipten güç alması olarak görülüyor.

Ayrıca 4. nesil iPad Air, 64GB veya 256GB depolama alanına sahipken; 8. nesil iPad, 32GB veya 128GB depolama alanıyla satın alınabilir. Peki ya siz tablet pazarındaki bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?