iPad'de Windows 3.1 Çalıştırmak Artık Mümkün

Sadece birkaç kolay adımla iPad'de Windows 3.1 çalıştırma deneyiminden faydalanabilirsiniz. iDOS adlı bir uygulama kullanarak, geleneksel masaüstü sistemini iPad'deki üçüncü taraf uygulamalar desteğiyle yükleyebilirsiniz.

iDOS adlı bir uygulama sayesinde, Windows 3.1'i iPad'e yükleyebilir ve iPad'inizi 1993'teymiş gibi kullanabilirsiniz. İşletim sisteminde herhangi bir kısıtlama olmadığını da belirtelim, yani eski Windows oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Uygulama, farklı cihazlara ve yönlere uyacak şekilde tasarlanmış ekran klavyesi sunuyor. Daha fazla ekran kontrolü için yatay mod özelliği de bulunuyor. Cihazınız iPadOS 13'ü destekliyorsa bluetooth klavye veya fareyi eşleştirebilirsiniz. Ayrıca bir joystick'e dönüştürülebilen sanal gamepad de sunuyor.

iPadOS'te neredeyse bir yıldır oyunlar için klavye ve fare desteği etkinleştirilmiş olsa da, App Store'daki birçok oyunun bundan yararlandığını henüz görmedik.

Mayın Tarlası da dahil olmak üzere pek çok 90'li oyuna yer veren Windows 3.1, yeni nesil bir iPad'de retro oyunları test etmenize izin veriyor. Duke Nukem, SimEarth, Civilisation, DOOM, SimCity 2000, The Simpsons ve Cartoon Studio gibi çeşitli oyunlar da Windows 3.1'e yüklenebilir.

Film veya müzik gibi diğer kategorilerde ise temelde aynı işlevi yürütüyor, ancak sadece farklı bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Yani Loki'yi başka bir kullanıcı arayüzünde izlediğinizi hayal edin.

iPad'de Windows 3.1 çalıştırma nasıl yapılır?

Her şeyden önce iDOS'u App Store'dan 4.99 dolar karşılığında satın almanız gerekir. Ayrıca Windows 3.1'in orijinal bir kopyasına da ihtiyacınız olacak.

Windows 3.1'i aldıktan sonra, bunları iPad'inizin Dosyalar uygulamasına aktarmanız gerekir. iDOS, uygulamaya aktarmayı planladığınız şeyler için Dosyalar uygulamasında bir klasör oluşturur. Daha sonra Windows 3.1 dosyalarını iDOS'a yükleyebilir ve işletim sistemini kurabilirsiniz. (Her şeyi doğru yapılandırdığınızdan emin olmak için burada yer alan ayrıntılı kılavuzu inceleyebilirsiniz.)

iOS 9.0 veya daha yeni bir sürüme sahip olduğunuz sürece iPhone'a bile Windows 3.1 yükleyebilirsiniz. iPhone veya iPad kesmezse, iDOS, macOS 11.0 veya M1 MacBook'larla da uyumludur.

Peki ya siz iPad'de eski bir Windows çalıştırmayla ilgili ne düşünüyorsunuz, sizce iPad üzerinde Windows 3.1 çalıtşrmak eğlenceli mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.