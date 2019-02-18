'iPad Yangına Sebep Oldu' İddiasıyla Apple’a Dava Açıldı

ABD’de bir yangın sonucu hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, yangına iPad’in sebep olduğunu iddia ederek Apple’a dava açtı.

2017 yılının Şubat ayında ABD'nin New Jersey eyaletinde gerçekleşen olayda, Bradley Ireland isimli bir kişi yangında hayatını kaybetmişti. Olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen, Ireland'ın çocukları Julia Ireland Meo ve Benjamin Ireland şimdilerde bu olayla ilgili olarak Apple’ı suçluyor.

Ireland’ın çocukları, olayın yaşandığı gün mutfakta duran bir iPad’in patlaması sonucunda yangın çıktığını iddia ediyor ve bundan dolayı Apple’ı suçluyor. Ürünün pil sisteminden meydana gelen bir hata sebebiyle üründe bir patlama meydana geldiği iddia edilirken, davaya bakan New Jersey Bölge Mahkemesi de suçlamaların doğrudan Apple'a yöneltilmesine izin verdi.

Apple'a yöneltilen suçlamalarda, "Söz konusu tablet, tasarımında veya üretiminde yer alan hatalar veya yeterli uyarı eksikliğinden kaynaklı olarak, makul olmayan bir biçimde tehlikeli ve güvensizdi." ifadelerine yer verildi.

Davacılar, Apple’dan belirli miktarda bir ücret talebinde bulunmasa da, iki yıllık faiziyle birlikte telafi edici bir tazminat, maliyet ve avukatlık ücretleri talep ediliyor. Ireland’ın çocuklarının, davayı neden olayın üzerinden iki yıl geçtikten sonra açtıkları ise bilinmiyor.