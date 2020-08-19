Apple tarafından WWDC 2020 sırasında duyurulan iPadOS 14, pek çok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Eğer yazılımı herkesten önce deneyimleyebilmek için yazılımın beta programına dahil olduysanız, iPadOS 14 Beta 5 geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Peki iPadOS 14 Beta 5 Yenilikleri neler?

iPadOS 14 Beta 5 Yenilikleri: Neler Sunuyor?

iPadOS 14'ün beşinci basamak beta sürümü şu an için yalnızca geliştiricilere sunulmuş olsa da birkaç gün içerisinde halka açık şekilde yayınlanacaktır. Önceki güncellemelerin aksine büyük bir yapıya sahip olan güncellemenin ağırlıklı olarak hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklandığını görüyoruz. Buna karşın kullanıcılar bazında değişiklik göstermekle birlikte 2 GB - 4 GB arasında bir boyuta sahip olduğunu söyleyelim.

Peki yeni güncelleme ile geldiği fark edilen yenilikler arasında neler yer alıyor?

- Uygulamalardaki ikonik kaydırma tekerleği geri dönüyor.

- 'Bugün' ekranındaki Apple News yenilendi. Kullanıcılar artık daha fazla sayıda habere ulaşabiliyor.

- 'Gizli Albüm' özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

- Covid-19 Maruz Kalma Bildirimleri için yeni 'Kullanılabilirlik Uyarıları'

- Maruz Kalma Bildirimleri için yeni sürelendirme seçenekleri.

- Araç Takımları için yeni gizlilik seçenekleri.

- Kısayollar uygulaması için yeni bir 'Kısayollardaki Yenilikler' ekranı.

Tabii güncellemenin boyutundan da fark ettiğiniz üzere bu büyük güncellemenin bu yenilikler üzerine kurulu olmadığını ve kararlı sürüme geçiş öncesi önemli adımların atıldığı, hata düzeltmelerinin ve performans iyileştirmelerinin yapıldığı bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz.

Peki siz iPadOS 14 Beta 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? iPadOS 14'ün beta programına dahil misiniz ve herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.