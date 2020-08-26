iPadOS 14 ile Siri'nin Sinir Bozucu Sorunu Düzeltiliyor

Apple geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği WWDC 2020 sırasında iOS 14 ve iPadOS 14 sürümlerini duyurmuş, bunları geliştiriciler ve isteyen herkes için beta olarak sunmuştu. iPadOS 14 Beta 5 ile birlikte bazı kullanıcıların sinirlerini bozan bir sorun ortadan kaldırılmış gibi gözüküyor.

iOS 14'ün ve iPadOS 14'ün en büyük yeniliklerinden birisi Siri'nin artık tüm ekranı kaplamamasıdır. Siri artık ekranın altında ufak bir simge ile karşınıza çıkıyor ve bu sayede ekrandaki görüntü ile bağınızı koparmıyor. Ancak Siri'ye seslendikten ve bu simge geldikten sonra ekrana dokunursanız, Siri otomatik olarak kendisini kapatıyordu.

iPadOS 14 Beta 5 Siri Sorununa Parmak Bastı!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iPadOS 14 Beta 5 ile birlikte Siri'ye seslendiğinizde ekranı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Artık, ekrana dokunmanız Siri ile olan iletişiminizi iptal etmiyor ve işlemler sürdürülmeye devam ediliyor. Öte taraftan bu işlevin hala hatalı bir şekilde çalıştığını söyleyelim.

E, adı üstünde beta.

Muhtemelen sorunun ortadan kaldırılması için birkaç güncelleme daha beklemeniz gerekecek. Aslında geçtiğimiz saatlerde yayınlanan iPadOS 14 Beta 6 ile birlikte daha kararlı bir duruma kavuşmuş olabilir ancak denemeden yorum yapmak pek mantıklı olmayacaktır.

Bu arada söz konusu iyileştirme yalnızca iPadOS ile sınırlıdır. Eğer iOS cihazlarda Siri ile iletişime geçtikten sonra ekranın bir yerlerine dokunursanız, Siri otomatik olarak iptal edilecektir. Eğer iPad'de Siri'yi iptal etmek isterseniz simgeyi sağa doğru kaydırmanız yeterli olacaktır.