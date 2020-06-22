iPad'ler İçin iPadOS 14 Tanıtıldı, İşte iPadOS 14 İle Gelen Yenilikler

Apple, tabletin geniş ekranından faydalanmak için uygulama tasarımlarını geliştirmeye odaklanan iPad için işletim sisteminin yeni sürümü iPadOS 14’ü duyurdu. Apple uygulamalarının çoğu tasarım değişikliğine uğradı. Fotoğraf ve Müzik artık uygulamanın farklı bölümleri arasında geçiş yapmanıza izin veren kenar çubuğuna sahip. Takvim artık ekranın üstünde daha fazla denetime sahip. Değişiklikler etkileyici değil ancak uygulamalar arasında gezinmeyi ve kontrolü kolaylaştırıyor.

iPadOS 14 Güncellemesi Yenilikleri

Bu sürümün diğer büyük güncellemesi, Apple’ın Evrensel Arama (Universal Search) olarak adlandırdığı yeniden oluşturulmuş arama motoru. Kişileri veya belgeleri bulmak, hatta özelliği destekleyen uygulamalarda arama yapmak için bir uygulama başlatıcı olarak kullanılabilir. Mevcut arama fonksiyonu Mac’in Spotlight’ına benzemiş diyebiliriz. Arama çubuğu ekrandaki here şeyi engellemek yerine uygulamaların üstünde görünmesini sağlayan daha kompakt bir tasarıma kavuşmuş.

iPad ayrıca Apple Pencil ile el yazısı için daha iyi destek sunuyor. Scribble adını taşıyan özellik, el yazısını İngilizce veya Çince metne çevirebiliyor, herhangi bir metin kutucuğuna yapıştırabiliyorsunuz. Apple’ın Notlar uygulaması zaten el yazısı ile yazılmış metinde arama yapabiliyor ancak bu güncelleme özelliği el yazınızı özel olarak dönüştürmenize ve istediğiniz yerde kullanmanıza izin verecek şekilde genişletiyor.

Apple’ın çok fazla ayrıntıya girmedi önemli bir özellik var: iPad, artık varsayılan e-posta ve tarayıcı uygulamalarını ayarlamanıza izin veriyor. Bu, gecikmiş bir güncelleme. iPhone ve iPad platformların başlangıcından beri Apple’ın Mail ve Safari uygulamalarını kullanmayı gerektiriyor. Özellikle Mail uygulaması çok iyi değil, başka bir uygulama kullanmak isteyenler için güzel bir gelişme oldu.

iPadOS artık iPhone odaklı iOS’tan ayrı bir isme sahip olsa da, çoğu özelliği paylaşıyor. iOS 14’teki büyük güncellemeler (iMessage’da gruplar, hızlı indirilebilen Apple Clips, Haritalar’da bisiklet yol tarifleri, Memoji eklemeleri gibi) iPadOS 14’e de geliyor. iPadOS ayrıca Siri’nin değişen arayüzünü de alıyor ve telefon aramaları artık ekranın tümünü kaplamak yerine kompakt bildirim olarak görünüyor.

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