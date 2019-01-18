iPhone 11, 4000mAh Batarya ve 120Hz Ekran ile Gelebilir

Apple’ın yaklaşmakta olan yeni iPhone modellerine ilişkin önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin kaynaklı yeni bir rapor, iPhone 11’in 4000mAh batarya, daha hızlı kablosuz şarj ve 120Hz ekranla geleceğini iddia ediyor.

iPhone XR, XS ve XS Max ile beklediği satış rakamlarına ulaşamayan Apple'ın, bu yıl tanıtacağı modellerde nasıl bir strateji izleyeceği yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, Apple’ın 2019 yılında üç yeni iPhone modeli piyasaya süreceğini ve bunlardan bir tanesinin ise üçlü kamera sistemine sahip olacağını yazmıştı.

Çin merkezli internet sitesi Weibo ’dan gelen yeni rapor, iPhone 11 ile ilgili bazı ilginç bilgiler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni, yeni nesil iPhone'un iPad Pro'da bulunan 120Hz hızına benzer şekilde, daha yüksek bir yenileme oranına sahip bir ekranla geleceği.

Raporda ayrıca, yeni iPhone modelinin 4000mAh değerinde bir bataryaya sahip olacağı ve daha hızlı kablosuz şarj desteği sunacağı belirtiliyor.

Apple’ın bu alandaki ilk modelleri olan iPhone 8 ve iPhone X, maksimum 5W güce kadar kablosuz şarj desteği sağlıyordu; ancak daha sonra yayınlanan iOS güncellemeleri ve bazı Qi sertifikalı şarj standları sayesinde bu sayı 7.5W’a çıkmıştı.

Weibo, yeni iPhone’un 15W kablosuz şarjı destekleyeceğini iddia ediyor. Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, iPhone 11 piyasadaki en hızlı kablosuz şarj oranına sahip akıllı telefon olacak ve Android ekosistemindeki amiral gemilerini geçecek.

Önceki iPhone 11 söylentileri, daha küçük bir çentik, geliştirilmiş bir 10MP selfie kamerası ve tabii ki, oldukça gelişmiş bir 14MP üçlü arka kamera kurulumuna işaret ediyordu. Yeni rapor da, bu iddiaları destekliyor.

Apple, yeni nesil iPhone’larını eylül ayında düzenleyeceği lansmanda tanıtacak.