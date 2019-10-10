iPhone 11 Ailesinin Ekranları Kullanıcıları Üzebilir

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modelleri bu kez ekran sorunu ile gündeme geldi. Türkiye fiyatı dün belli olan iPhone 11 ailesinin ekranı çok çabuk mu çiziliyor? Kullanıcılar iPhone 11 ailesinin ekranlarının çabucak çizildiğini söyledi.

Yurt dışında satışa çıkan yeni iPhone modellerini satın alan kullanıcılar aldıkları cihazların çabucak çizildiğini öne sürmekte. Apple destek forumlarında iPhone 11 serisinin ekran sorunu konuşuluyor.

Kullanıcılar yaptıkları açıklamalarda cihazlara keskin bir cismin temas etmediğini belirtmekte ve iPhone 11 ailesinin ön tarafındaki camın kolayca çizildiğini söylemekte. Birçok kullanıcı eski iPhone modellerinin ekranlarının uzun süre kullanılmasına rağmen çizilmediğini söylemekte. Kullanıcılar iPhone 11 serisinin 2 günde çizilmesinden şikayetçi.

iPhone 11 ailesi dünyanın en sert camıyla birlikte gelmekte. Sert camlar kolayca kırılmıyor ancak kolayca çiziliyor. Yeni iPhone modellerinden birini satın alırsanız ekran koruycu mutlaka kullanının.

Çizikler her yerde söylenen diş macunu ile malesef yok edilememekte. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serileri için çok sayıda ekran koruyucu mevcut. Bunlardan birini satın alarak cihazınızı koruyabilirsiniz.