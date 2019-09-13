iPhone 11 Almamanız için 5 Sebep

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPhone 11 modelini almamanız için 5 sebebi sizler için derledik. Videomuza geçmeden önce Steve Jobs Theater'da tanıtılan iPhone 11'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

iPhone 11, IPS teknolojisine sahip 6.1 inçlik ekrana sahip. Gücünü A13 Bionic çipden alan akıllı telefonda üç adet dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu dahili depolama alanları şu şekilde: 64GB, 128GB, 256GB.

iPhone 11'in arka tarafında bir adet 12 megapiksellik ultra geniş açı ve bir adet 12 megapiksellik geniş açı sensörü bulunmakta. Cihazın kamerası 2 kat optik uzaklaştırma ve 5 kata kadar dijital zoom sunmakta.

Akıllı telefonun ön tarafında bir adet 12 megapiksellik TrueDepth kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörü Face ID teknolojisini desteklemekte. Apple resmi olarak açıklamasa da iPhone 11’in RAM miktarı 4GB, batarya kapasitesinin de 3110 mAh olacağı söyleniyor.

Lafı çok fazla uzatmadan iPhone 11'i almamanız için 5 sebep videomuza geçelim. Hemen aşağıda bulunan videodan iPhone 11'i neden almamanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!