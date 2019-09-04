iPhone 11, Apple Watch ve iPad Pro'nun Satış Tarihi Belli Oldu

Yaklaşık bir hafta sonra resmi olarak tanıtılması planlanan yeni iPhone 11 ve Apple Watch hakkında önemli bir rapor sızdırıldı. Hem bu cihazların hem de yeni nesil iPad'lerin kod adları, alacağı güncellemeler ve satış tarihleri belli oldu.

Apple'ın arşivlerinden sızdırıldığı iddia edilen "Apple Software Development Resources" adlı makalede yeni nesil pek çok Apple ürünü hakkında bilgiler bulunuyor. İlk olarak Apple bu sonbahardaki iPhone'larına "N104," "D42" ve "D43" kod adlarını vermiş. Bu kod adlarının sırasıyla iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone Pro Max olarak karşımıza geleceğini belirtelim.

Yeni iPhone'ların beta sürümü geçen hafta test edilmek üzere iOS 13.1.0 standartına getirildiği söylendi. Ancak yine de iPhone 11'lerin iOS 13.1 ile gelip gelmeyeceği belli değil çünkü belgeye göre yeni telefonlar ilk olarak iOS 13.0 olarak adlandırılan bir güvenlik yaması alacak.

Ayrıca Apple'ın yeni iPhone 11 serisini 27 Eylül’de piyasaya süreceği de raporda yer alan ifadeler arasında. Kullanıcıların 23 Eylül’de iOS 13’e erişebileceği iddia ediliyorken hemen arkasından ise iOS 13.1’de piyasaya sürülmek üzere bir güvenlik yaması sunulacak.

Apple Watch Ekim'de Geliyor

Apple Watch’a gelince 10 Eylül’de tanıtılmak üzere hazırlanan dört yeni model ortaya çıktı ve muhtemelen iPhone tanıtımı sırasında bu modellerde kullanıcılarla buluşacak. Özellikle A2156, A2157, A2092 ve A2093 model numaralarına sahip akıllı saatlerin WatchOS 6 işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Beklenen WatchOS 6.1 güncellemesi de büyük bir ihtimalle Ekim ayında yayınlanacak.

2 Yeni iPad Sunulacak