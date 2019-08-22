iPhone 11 Batarya Kaç mAh Olacak? İşte iPhone 11 Pro ve iPhone 11R'ın Batarya Kapasitesi

iPhone 11 tanıtımına çok az kala yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. iPhone 11 özellikleri ve fiyatından sonra, iPhone 11 batarya kapasitesi sızdırıldı. iPhone 11 batarya kaç mAh olacak? En büyük ekranlı 2019 iPhone modeli iPhone 11 Max (Pro) kaç mAh bataryaya sahip olacak? ve en çok satan iPhone modeli olan iPhone XR'ın yenisi iPhone 11R pil kapasitesi ne kadar olacak? İşte 2019 iPhone’ların batarya (pil) detayları

Pazardaki konumu oldukça düşen Apple, yeni iPhone’larını tanıtmaya hazırlanıyor. 10 Eylül’de düzenlenmesi beklenen WWDC 2019 etkinliğinde 2019 iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R tanıtılacak.

Muhtemelen 5.8 inç OLED, 6.5 inç OLED ve 6.1 inç LCD ekranlı üç iPhone göreceğiz. 2019 iPhone’lar tasarımsal olarak fazla değişiklik göstermeyecek. En büyük değişiklik kamera olacak. Apple’ın bu sene üçlü kamera sistemine geçmesi bekleniyor. Ultra geniş açılı çekimi getirecek lensi de içeren yeni arka kameranın dizilimi henüz netleşmiş değil. Ayrıca ön kamerada değişiklik yapılıp yapılmayacağını net olarak bilmiyoruz. 3D Touch’ın kaldırılıp yeni titreşim motorunun ekleneceği, Face ID modülünün değiştirilmeyeceği, çentiğin biraz daraltılacağı söylenen iPhone 11 serisinin son olarak batarya kapasitesi sızdırıldı. Buna göre iPhone 11, 3200 mAh batarya; iPhone 11 Pro (Max) 3500 mAh batarya; iPhone 11R 3000 mAh bataryaya sahip olacak. TSMC’nin 7nm A13 işlemcisinden güç alacak iPhone 11 serisi, iki yollu şarj desteği sunacak. Yani AirPods ve Apple Watch’unuzu veya kablosuz şarj destekleyen bir aygıtınızı iPhone’unuzla şarj edebileceksiniz.

iPhone 11 lansman gününde iPhone 11 özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi, tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Apple, bir sürpriz yapar; iPhone 11 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihini de açıklarsa bu bilgiyi anında sizlerle paylaşıyor olacağız. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11R’ın tanıtılacağı 10 Eylül WWDC etkinliğinde görüşmek üzere!